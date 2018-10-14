Beklerken Bedevilere Döneceğiniz 2019’da Çıkacak 10 Oyun

Oyun dünyası, konsolların ve mobil cihazların yükselişine rağmen PC dünyasının etrafında şekillenmeye devam ediyor. Stüdyolar, önümüzdeki yıl için birbirinden sağlam yapımları sunmaya hazırlanıyor. 2019 gelmeden, yılın oyun takvimi büyük ölçüde kesinleşti bile. Bu oyunlar arasından en dikkat çekici 10 yapımı sizin için derledik.

Razer ve Xiaomi gibi firmaların öncülüğünde gelişen mobil oyunculuk sektörü, gelecekte konsol ve bilgisayar oyunlarına kafa tutacağa benziyor. Bu ihtimal, günümüz oyunseverlerin pek hoşuna gitmese de içiniz rahat olsun. Çünkü o günlere daha çok var. Bu nedenle hala bilgisayar oyunları dünyasında saatlerimizi çürütebiliriz.

2019, her yıl olduğu gibi yine önceden heyecan verici gözüken yapımları gördüğümüz bir yıl olacak. Temennimiz, yine her zaman olduğu gibi bu oyunların boşa ümit vermemesi. Örneğin Assasins Creed: Odyssey ilk detaylarıyla karşımıza çıktığındaki heyecanla, oyunu oynadıktan sonraki heyecanımız aynı düzeyde olmadı. Ne yazık ki bazı şeyler çok değişince, sonları da çok yakın olabiliyor. Daha fazla uzatmadan, önümüzdeki yıl çıkmasını beklediğimiz ses getirecek 10 oyunu listeleyelim.

Devil May Cry 5

Hack and Slash tarzının en beğenilen serilerinden olan DMC, yeni oyunuyla sevenlerine kavuşmak için geliyor. Bu kez grafik anlamında önemli geliştirmeler yapan Capcom, oyun dünyasındaki en ağır topundan vazgeçemiyor. Senaryo ise önceki oyunlarla bağlantılı ilerleyecek, yine Dante karakterini kontrol edeceğiz.

Platform: PC, PS4, Xbox One

Çıkış Tarihi: 8 Mart 2019

Gears 5:

Microosoft’un sinematik üçüncü şahıs serisi Gears of War, artık Gears olarak biliniyor. Serinin son oyunu Gears 5, günümüz oyun teknolojilerinde önemli bir yere sahip olan Unreal Engine ile geliştirildi.

Platform: PC, Xbox One

Çıkış Tarihi: Günü net olmamakla birlikte 2019

Days Gone:

Sony tarafından Unreal Engine kullanılarak geliştirilen Days Gone, teknik açıdan oyuncuların beklentilerini karşılayacak bir yapıma benziyor. Grafik açısından son derece doyurucu bir hayatta kalma oyunu bekleyenler varsa, Days Gone’ı yakından takip etmeli.

Platform: PS4

Çıkış Tarihi: 22 Şubat 2019

Anthem:

Ön sipariş yayıncı EA Games tarafından başlayan Anthem, BioWare tarafından geliştirildi. Üçüncü şahıs aksiyon tarzına sahip fantastik bilim kurguda belki çok oyunculu seçenek yok, ancak yine de hikaye akışıyla kendini sevdirecek gibi görünüyor.

Platform: PC, PS4, Xbox One

Çıkış Tarihi: 22 Şubat 2019

Anno 1800:

Strateji oyunlarını sevenlerin gözünden kaçmayan Anno serisi, yeni bir yapıma kavuşuyor. Bu kez geçmişe doğru bir yolculuk yapacağımız oyunda, 19 yüzyıl dünyasında kendi medeniyetimizi inşa edebileceğiz. Yapım Blue Byte Software tarafından geliştirilip, yine Ubisoft tarafından dağıtılacak.

Platform: PC

Çıkış Tarihi 26 Şubat 2019

Total War: Three Kingdoms

Total War serisi, bir nesle strateji oyunlarını sevdiren yapısıyla, bu kez Çin’in efsanelere konu olan 3 Krallık döneminde geçecek. Türkçe dil seçeneği de bulunacak oyunda, Asya’nın en güçlü devletlerinin mücadelesine tanık olacağız. Büyük bir ihtimalle bu devletlerden bazıları da Türk devletleri olacak.

Platform: PC, Linux, Mac OS

Çıkış tarihi: Ay ve gün belli olmamakla birlikte 2019

Sekiro: Shadows Die Twice:

Aksiyon ve fantastik sevenlere hitap edecek bu yapım, klasik bir Hack and Slach anlayışıyla, üçüncü şahıs stilini harmanlıyor. FromSoftware tarafından geliştirilen oyunun dağıtımcısı Activison. Oyuna ilişkin oldukça olumlu ön değerlendirmeler bulunuyor. Kılıç, kalkan ve eşsiz bir samuray hikayesi bizleri bekliyor.

Platform: PC, PS4, Xbox One

Skull & Bones:

İki yıla yakın bir süredir bekletilen bu korsan temalı denizcilik ve aksiyon oyunu, pek çok kişiden tepki toplamaya başladı bile. 2019’a artık kısa bir süre kalsa da yapımın hangi ay geleceği netleşmedi. Yayıncı ve yapımcı olarak Ubisoft’u gördüğümüz yapım, özellikle Assasins Creed: Black Flag gibi oyunları sevenlerin beklentilerini fazlasıyla karşılayacaktır.

Platform: PC, PS4, Xbox One

Çıkış Tarihi: 2019

Tom Clancy's The Division 2:

Oyun dünyasının edebiyat üstadı Tom Clancy’nin ellerinden çıkan The Division 2, ilk oyunun hatalarla dolu geçmişini telafi etmeyi amaçlıyor. Çok oyunculu CO-OP seçeneği ile daha kaliteli zamanlar geçirmenizi sağlayan yapımda bu kez daha geniş bir açık dünya yer alacak.

Platform: PC, PS4, Xbox One

Çıkış Tarihi: 15 Mart 2019

Star Wars: Jedi Fallen Order:

Respawn tarafından geliştirilen oyun EA Games tarafından dağıtılacak. Yapım, Star Wars evreni hayranlarının, aynı evrende geçen aksiyon dolu oyun özlemini gidermek için geliyor. Henüz ay ve gün konusunda net bir açıklama olmasa da, EA’nın yapımı, piyasanın hareketli dönemlerinde sunmak istemediği söyleniyor.

Platform: PC, PS4, Xbox One

Çıkış Tarihi: 2019

Metro Exodus:

Metro, günümüzün en iddialı kıyamet senaryolu serilerinden birisi oldu. Yine iki yıla yakındır beklenen yapım, gerilim, bilim kurgu ve korku ögelerini fazlasıyla içinde barındıracak bir hikayeye sahip olacak. Oyun ön sipariş aşamasına çoktan başladı bile.

Platform: PC, PS4, Xbox One

Çıkış Tarihi: 22 Şubat 2019