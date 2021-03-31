İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü tarafından 1-4 Nisan 2021 tarihleri arasında 22. defa gerçekleştirilecek olan Yönetim Bilimleri Kongresi için geri sayım devam ediyor. Etkinlik çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin en büyük öğrenci etkinliği olarak gösterilen ve İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü tarafından organize edilen Yönetim Bilimleri Kongresi, 1-4 Nisan tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Etkinlikte pek çok farklı alanda çalışmalar gerçekleştirilecek.

Etkinlikte bu yıl çeşitli oturumlar, sanal kariyer alanı, ödüllü vaka çalışmaları ve yeni bir konsept olan "Yarış Bil Kazan" adlı bilgi yarışması gibi alt aktiviteler gerçekleştirilecek. Bu yılın ana teması olarak "Yönetim Devrimi" seçilirken yeni nesil yönetim anlayışı ana gündem olacak.

Herkese hitap edecek bir aktivite var

Kongre ile ilgilenen hemen herkesin isteğine göre katılabileceği pek çok farklı aktivite bulunduğu da gözlerden kaçmıyor. Şirketlerde en üst düzey yönetici pozisyonda bulunan C-Level (CEO, CTO vb) mevkilerden kişilerin konuşmacı olacağı etkinlikte ayrıca çeşitli vaka çalışmaları, bilgi yarışması ve sanal kariyer alanı da yer alacak.

Etkinliğin geçtiğimiz yılki konukları arasında Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, Korn Ferry Onursal Başkanı Şerif Kaynar, Webrazzi Kurucusu & CEO ‘su Arda Kutsal, Adel Kalemcilik Genel Müdürü Evrim Hizaler, Fasdat Gıda Genel Müdürü Celal Oktay, Rixos Downtown Genel Müdürü Onur Özdiker, Oyuncu Azra Akın, Oyuncu Ceyhun Yılmaz gibi pek çok isim de yer aldı.

Etkinliğe nasıl kayıt olabilirim?

22.si yapılacak olan Yönetim Bilimleri Kongresi etkinliği herkese açık olarak gerçekleştirilecek. Sertifikalı kongre için herhangi bir ücret de talep edilmiyor. Etkinlik hakkında daha detaylı bilgi almak için https://ybk.org.tr/ sitesini ziyaret edebilir, aynı sayfada yer alan bağlantıyı kullanarak kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.