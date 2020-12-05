Elektrik elektronik sektörü ile ilgili teknik konuların işleneceği Yönetim ve Mühendislik Günleri PLUS, yarın katılımcılarıyla buluşacak.

ODTÜ Verimlilik Topluluğu tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin en büyük sektör ve kariyer etkinliklerinden biri olan Yönetim ve Mühendislik Günleri PLUS (YMG+) için geri sayım sürüyor.

YMG+, bu sene elektrik elektronik sektörü ile ilgili teknik konuların işleneceği oturumlarla katılımcıların aklındaki soru işaretlerini gidermeyi hedefliyor. 500’ü aşkın katılımcı ağırlayan etkinlik, bu yıl online gerçekleştirilecek ve ymg.odtuvt.org.tr web sitesinden canlı yayınlanacak.

Elektrik Elektronik sektöründe lider şirketlerin başarılı mühendisleri, YMG+ kapsamında tamamen ücretsiz ve sertifikalı olarak 6 Aralık’ta katılımcılarıyla buluşacak. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak ve kayıt olmak için ymg.odtuvt.org.tr web sitesiniz ziyaret edebilirsiniz.