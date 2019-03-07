Yongnuo’nun tanıttığı yeni aynasız akıllı fotoğraf makinesi YN450, 4K çekim yapabilme becerisiyle dikkat çekiyor.

Telefonlardan sonra diğer cihazların da akıllanmaları kaçınılmazdı. Kameralar ve fotoğraf makineleri de bu dönüşüme ayak uydurmaya başladı ve akıllı sistemlere sahip ürünler raflarda yer aldı.

Yongnuo’nun yeni fotoğraf makinesi de akıllı makineler arasında yer alıyor. Cihazda 8 çekirdekli Qualcomm işlemci ve Android işletim sistemi bulunuyor. Cihazın görüntü almak için kullandığı 16 MP Micro ¾ sensörü bulunuyor. Fotoğraf makinesinin ön tarafından Canon EF lens takılı ve arka kısmında da 5 inçlik, tamamen dokunmatik 1080p ekran bulunuyor.

Makinenin özellikleri arasında 3 GB RAM, 32 GB hafıza (32 GB’a kadar ek hafıza kartı desteği), 4K video, RAW fotoğraf çekme kapasitesi, 8 MP ön kamera, bir stereo mikrofon, GPS, 3.5 mm kulaklık girişi, çift LED flash ve 4000 mAh batarya var.

Cihazın Wi-Fi desteği ve 4G SIM kart yuvası da olacak. Böylece resim ve videoları mobil ağlar üzerinden paylaşmayı da mümkün kılacak.

Otomatik odaklanma özelliği ise ya fotoğraf çekme tuşuyla ya da ekranda istenilen kısma basılarak gerçekleştirilecek. Yongnuo daha önce yaptığı ucuz yollu Canon EF DSLR lens klonlarıyla adını duyurmuştu.

Fotoğraf makinesi Çin’de Nisan 2019’da satılmaya başlanacak. Cihazın fiyatı 500 doların altında olacak.