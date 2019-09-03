YouTube, gelen yüksek eleştirilerden sonra topluluk kurallarını ihlal eden videoları kaldırma konusunda daha tutarlı çalışmaya başladı. Son raporlara göre YouTube, 100.000’den fazla videoyu nefret söylemi politikasını zedelediği için platformdan kaldırdı.

YouTube, topluluk kurallarını zedeleyen ve nefret söylemi içeren videoları platformdan kaldırmadığı gerekçesiyle son zamanlarda fazlasıyla eleştirilmişti. Görünüşe bakılırsa YouTube, eleştirilerin giderek ciddileştiğinin farkına vardı ve konu üzerindeki çalışmalarına başladı.

Şirket, 2019’un ilk çeyreğinde kaldırdığı videoların beş katı kadar videoyu ve kanalı Nisan ve Haziran ayları arasında kapattı. YouTube, yalnızca 2-3 ay içerisinde 100.000’den fazla videoyu ve 17.000’den fazla kanalı nefret söylemi politikasını ihlal ettiği için kapattı.

Şirket, bunların yanı sıra yorum silme sayısının da fazlasıyla arttığını belirtti. YouTube’un açıkladığına göre 500 milyondan fazla yorum, yeni nefret söylemi politikasını ihlal ettiği için silindi. Şirketin otomatikleştirilmiş sistemi, 9 milyondan fazla video yüklü olan platformdaki içeriklerin yüzde 87’sinden fazlasını rapor edebiliyor.

Şirketin nefret söylemi politikasını güncellemesinden sonra geçen ay yaklaşık 30.000 video platformdan kaldırıldı. Eleştirilerin altında ezildiğini fark eden YouTube’un bu hareketi ilgi çekici olsa da şirketin yapacak çok işi olduğu da aşikâr.