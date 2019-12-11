Geçtiğimiz yıl YouTube tarihinin en beğenilmeyen videosu olan Rewind 2018'in kaderi, 2019 videosuna aktarılmış gibi görünüyor. YouTube'un bu yıl yayınladığı Rewind videosu, 2019'un en beğenilmeyen videosu oldu. Ayrıca yılın en çok dislike alan videoları arasında Türkiye'den de bir video bulunuyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi video platformu YouTube, her yıl "Rewind" isimli bir video yayınlıyor. Bu video, YouTube'a o yıl yüklenmiş, en popüler videoların bir kesitinden oluşuyor. Ancak YouTube, 2018 ve 2019 yıllarında bu işi iyi yürütemedi. Özellikle de 2018 yılındaki Rewind videosu, YouTube tarihinin en beğenilmeyen videosu olarak tarihe geçti. Görünen o ki 2019 yılı için yayınlanan video da geçtiğimiz yılın videosu ile aynı kaderi paylaşacak.

YouTube'un geçtiğimiz yıl yayınladığı Rewind videosu, kullanıcıların yoğun tepkisini çekmişti. Platform, hazırladığı videoda 2018 yılının en popüler videolarını göz ardı etmiş, bu nedenle beğenilmemişti. Bu durum, YouTube için utanç kaynağı oldu ve platform yetkilileri, Rewind videosunu hazırlayan ekibi değiştirdiler. Aslına bakacak olursak platform, bu yıl için hazırlanan Rewind videosundan umutluydu ancak yine beklenen olmadı.

YouTube'un 2019 yılı için yayınladığı Rewind videosu, platformun en beğenilmeyen videoları arasına girmeyi bir kez daha başardı. Kullanıcılar, YouTube'un en iyilerini gösterdiği videoyu başarısız buldular. Video yayınlanalı henüz neredeyse bir hafta oldu ancak 7 milyon kullanıcı, YouTube'un 2019'daki Rewind videosunu başarısız buldu. Üstelik video, dislike almaya bu hızla devam ederse YouTube'un en beğenilmeyen videosu olabilir.

2019'un en beğenilmeyen YouTube videosu: Rewind 2019

Yukarıda görmekte olduğunuz fotoğraf, YouTube'un 2019 yılındaki en beğenilmeyen videolarını gözler önüne seriyor. Fotoğrafta da görülebileceği üzere YouTube'un Rewind videosu, yayınlanalı henüz birkaç gün olmasına rağmen YouTube'un en beğenilmeyen videosu olmayı başardı. Bu istatistik, YouTube'un geçtiğimiz yılki başarısızlığından ders almış olduğunu ancak atılan yeni adımların yetersiz kaldığının bir göstergesi.

Yılın en çok disslike alan videoları arasında Türkiye'den de bir video bulunduğundan bahsetmiştik. Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz gibi Killa Hakan, Ceza, Ezhel ve Ben Fero'nun düet çalışması Fight Kulüp, dünya genelinde yılın en çok dislike alan videolarından biri olmuş durumda. Şarkı, ilk çıktığı günden bu güne fazlasıyla tartışıldı ve yukarıdaki tablo, tartışmaların boytunu gözler önüne seriyor.

YouTube tarihinin en beğenilmeyen videosu, platformun kendisine ait

YouTube platformuna bugüne dek yüklenen videolar arasında en beğenilmeyeni, YouTube'un geçtiğimiz yıl yayınladığı Rewind videosu. Bu video 17.26 milyon kez beğenilmemiş durumda. Ancak YouTube'un bu yıl yayınladığı Rewind videosu da geçen yılki video ile benzer bir kaderi paylaşıyor. Eğer YouTube'un bu yılki Rewind videosu bu şekilde devam ederse, platformun en beğenilmeyen videoları listesinin zirvesini zorlayacak.