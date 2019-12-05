YouTube, 2010 yılından beri paylaşmaya devam ettiği yılın özeti videosu Rewind’ı yayınlamadan önce 2019’a dair istatistikleri açıkladı. Her yıl düzenli olarak yayınlanan Rewind videosunun ise yarın yayınlanacağını açıkladı.

YouTube, 2010’dan bu yana her yıl, o yılın en çok izlenen videolarından oluşan bir "yılın özeti" (Rewind) videosu paylaşıyor. Ünlü video ağı, bu yılın Rewind videosunu henüz yayınlamadı. Videodan önce, 2019 yılının istatistikleri yayınlandı.

2019 yılında YouTube'un en fazla izlenen kanalı PewDiePie ismini kullanan Felix Kjellberg'in kanalı oldu. PewDiePie Youtube kanalının abone sayısı 100 milyonu geçmiş durumda. Güzellik videoları çeken vlogger James Charles da en çok izlenen güzellik videoları listesinin üst sıralarında yer alıyor.

2019 yılında Minecraft, Fortnite ve GTA’yı geçerek YouTube’da en fazla takip edilen oyun oldu. Lil Nas X’in Old Town Road şarkısı ABD’de en fazla izlenen müzik videosu olurken, Shawn Mendes ve Camila Cabello’nun Señorita şarkısının videosu, dünyada en fazla izlenen müzik videosu oldu.

YouTube tarafından geçtiğimiz yıl yayınlanan 2018 Rewind videosu, en fazla izlenen bazı YouTuber’lar videoya dahil edilmediği için eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Hatta video, Justin Bieber’ın “Baby” videosunu da geçerek en 'beğenilmeyen' video olmuştu.

YouTube’un 2019 yılı için paylaştığı istatistikler, YouTube’da bir kariyere başlamak için geç olduğunu düşünenlere bir umut da veriyor. YouTube, 2019’da ilk defa içerik paylaşan ve 2019 içinde büyük bir abone kitlesine ulaşanları da istatistiklerinde sıralıyor. Brezilyalı YouTube kanalı LOUD, 2019 yılında ilk içeriğini paylaşmış olmasına rağmen şu anda 3.8 milyon takipçiye sahip durumda.

YouTube, Rewind 2019 videosunu yarın paylaşacağını duyurdu. YouTube'un 2019 yılını özetleyecek olan Rewind 2019'u, geçtiğimiz yıl yaşanan hayal kırıklığından sonra daha da büyük bir merak oluşturmuş durumda.