YouTube'a 1.75x Hızında Oynatma Seçeneği Geldi

YouTube'un web sürümü, birkaç gün önce yeni bir özellik kazandı. Google, bazı kullanıcıların çağrılarını dinleyerek siteye 1.75x hızında oynatma seçeneği ekledi.

Uzun bir süredir YouTube'da halihazırda var olan video hızı seçenekleri, bazı zamanlarda oldukça işe yarayabiliyor. Görünüşte çok da önemli olmayan bir özellik olsa da bazı kullanıcılar tarafından uzun süredir beklenen bu hız seçeneği, bekleyenlerini sevindirdiği gibi; kimseyi üzecek bir eksiklik de oluşturmuyor.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiz gibi, YouTube'un web sürümünde bir video açıp hız ayarlarına eriştiğinizde yeni seçeneği fark edeceksiniz. 2x sizin için çok hızlı ve 1.5x de çok yavaşsa (aslında çok da yavaş olduğunu söyleyemeyiz), 1.75x sizin için biçilmiş kaftan olacaktır.

Şu an için ne Android ne de iOS sürümlerinde bulunan bu özelliğin mobil tarafına gelip gelmeyeceği konusunda herhangi bir bilgimiz yok. Ancak Google'ın böyle basit bir şeyi masaüstü sürümüne getirip uygulamanın en çok kullanıldığı yer olan mobile getirmemesinin çok da mantıklı olmayacağı kanaatindeyiz.