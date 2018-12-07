YouTube'a İsyan Eden Logan Paul: Beni Sansürlüyorlar

YouTube dünyasının en çok konuşulan fenomenlerinden olan Logan Paul, resmi Twitter hesabından YouTube'a sitemde bulundu.

Senelik 14.5 milyon dolarlık kazancıyla YouTube dünyasının en çok kazanan 10. ismi olan Logan Paul, söylemleri ve yaptıklarıyla bir türlü gündemden düşmüyor. Logan Paul, şimdi de eski YouTuber arkadaşı Keemstar'ın Twitter üzerinden 'Logan Paul sansürleniyor!' tweet'ine destek vererek durumun böyle olduğunu iddia etti.

"Ne zaman Logan Paul'ün adını başlıkta veya etiketlerde geçirdiğim bir video atsam video çok az izleniyor ve hayranlar bildirim almadıklarından şikayet ediyor. "

"Bunu söylemekten nefret ediyorum. Bunu söylemekten GERÇEKTEN nefret ediyorum ama gerçekler bunlar. YouTube, lütfen beni yine sev!"

Bunun üzerine Keemstar bir de video paylaşarak, Logan Paul'ün ismini başlıktan ve etiketlerden sildikten sonra video izlenmesinin bir anda arttığını gösterdi.

Bu gelişmeler üzerine YouTube'dan da resmi bir açıklama geldi. YouTube yetkilileri, sitenin hiçbir şekilde itibarsızlaştırma veya sansür uygulamadığını belirterek, spesifik bir kelime veya yayıncı üzerinden bu tip işlemler gerçekleştirmediklerinin altını çizdi.