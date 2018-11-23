Video paylaşım devi Youtube, bugünlerde videolarda gösterilen yeni bir reklam stratejisi üzerinde çalışıyor.

YouTube, “Ad-pods.” olarak adlandırdığı, kesintisiz bir şekilde daha uzun video izleyebilmenizi sağlayan, bir sistem geliştirdi. Arka arkaya iki atlanabilir reklam göstermeyi planlayan şirket, videoların akışını daha az bozacak bir sistem geliştirdiğini söyledi.

Videolarda birbirlerinden bağımsız şekilde gösterilecek reklamlar yerine YouTube, içerik başlangıcında iki tane arka arkaya atlanabilir reklam gösterecek. YouTube, son deneyim araştırmalarında, reklamların uzunluğu gibi faktörlere ek olarak, uzun videolardaki reklam gösterim sıklıklarına dikkat etmeye çalıştı. Yeni reklam sistemini test eden şirket, arka arkaya gösterilen iki reklamı da bu nedenle atlanabilir kıldı.

Bu yeni reklam deneyimi bu yıl önce masaüstü sürümünde ilk kez kullanılacak. Çeşitli aşamalardan sonra, mobil sürümlerde de kullanıcıların karşısına çıkacak.