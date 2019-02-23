YouTube, Aşı Karşıtı İçeriklerin Reklamlarını Kapatıyor

YouTube platformunun büyüklüğü doğal olarak kontrolü de zorlaştırıyor. Son zamanlarda popüler platformun aldığı en büyük şikayetlerden bir tanesi olan aşı karşıtı videolara, şirket önlem almaya başlıyor.

Dünyanın en popüler video paylaşım platformlarından olan YouTube, aşı karşıtı kanalların para kazanma özelliğini kapatıyor. Şirket yaptığı araştırma sırasında aşı karşıtı içerikler üreten kanallar arasında bir tane de sağlık firmasının olduğunu fark etti. Reklam veren yedi şirket, reklamlarının bu kanallarda kendilerinin haberi olmadan yayınlandığını ve YouTube’a verdikleri reklamları kaldırdıklarını açıkladı.

YouTube sözcüsü, platform politikası gereği “tehlikeli ve zararlı” içeriklerin para kazanmalarının yasaklandığını ifade etti ve “Hangi videoların reklam alabileceğine dair katı kurallarımız var ve aşı karşıtlığını desteleyen içerikler bu kuralları ihlal ediyor. Eğer ki bu kuralları ihlal ediliyorsa hemen harekete geçiyor ve reklamlarını kaldırıyoruz” dedi.

YouTube’un aldığı önlemlerden bir tanesi de, bu videolara Wikipedia’daki “Aşı Tereddütü” (Vaccine Hesitancy) yazısına yönlendiren bir bilgilendirme paneli koymak oldu. Ayrıca platformun ağır eleştiri aldığı alanlardan bir tanesi de aşı karşıtı videoların “sıradaki video” ve otomatik oynatma seçenekleri arasında aşı yanlısı videolardan sonra gösterilmesi oldu. Şirket, bu konuda da önlem alacağını ve algoritmasında düzeltme yapacağını açıkladı.