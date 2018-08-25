YouTube'dan yapılan açıklamaya göre artık bütün içerik üreticileri, videoları içerisine atlanamayan reklamlar ekleyebilecek.

YouTube, platformunda yayınlanan videolar içerisinde atlanamayan reklamlara daha fazla yer vermeye karar verdi. Şirket, YouTube'dan halihazırda para kazanabilen tüm içerik oluşturucuların kısa bir süre sonra tüm videolarda atlanamayan reklamları açabileceğini duyurdu. Değişiklik önümüzdeki hafta yayınlanacak ve uygun içerik oluşturucuların gösterge tablosunda bir bildirim yer alacak.

Reklamverenler, genellikle atlanamayan reklamlar için YouTube'a daha fazla ödeme yapar. Dolayısıyla içerik üreticilerinin bu reklamlardan elde ettiği gelirler normal reklamlardan daha fazladır. YouTube ise bu durumu, içerik üreticilerinin daha fazla içerik üretmesini teşvik etmenin bir yolu olarak görüyor.

Ayrıca YouTube, içerik oluşturucuların atlanamayan reklamları toplu ekleyip kaldırmasını ve bu tür reklamları içeren videolardan kitle etkileşimini ve gelir akışını izlemesini kolaylaştırmak için bir araç ekleyeceğini duyurdu. Bu değişiklikler izleyiciler için platformda daha fazla atlanamayan reklamlar anlamına gelse de YouTube, bu reklamların her birini 20 saniye ile sınırladığından bu durumun bir sorun yaratacağını düşünmüyor.