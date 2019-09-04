YouTube, Çocuk Güvenliğini Artıracak Yeniliklerini Duyurdu

Dünyanın en çok kullanılan platformlardan biri olan YouTube, çocuklara yönelik oluşturulan içerikleri denetlemek için yeni yeniliklere imza attı. Şirket, paylaştığı blog yazısında çocukların güvenliğini iyileştiren yeniliklerden bazılarını paylaştı.

Yeni neslin teknolojiyle iç içe büyüdüğünü göz önüne alırsak, çocukların sosyal medya kullanımında daha da aktifleştiğini söylememek olmaz. Dolayısıyla çocukları hedef alan kötü amaçlı ya da zararlı içeriklerde de artış yaşanması normal olarak ortaya çıkan bir durumdur.

YouTube ise çocuk güvenliği hakkında sıkça duyduğumuz bir isim. Şirket çocuklar için güvenliği artırmaya çalışsa da hakkında birçok suçlama mevcut. Son olarak ise şirket, Çocuk Çevrimiçi Gizlilik Koruma Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle 200 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.

YouTube'daki veri toplama ve hedefleme uygulamalarından kaynaklanan suçlamalar sonrasında şirket bugün YouTube Kids’te ve veri toplama şeklinde değişikliğe gittiğini duyurdu.

Veri toplama değişiyor; kişiye özel reklam, yorumlar ve bildirimler kalkıyor:

Şirketin blog sayfasında paylaştığı yazıya göre çocuğa yönelik olan içeriklerden toplanan veriler, kullanıcının yaşına bakılmaksızın bir çocuktan geliyormuş gibi analiz edilecek. Yani çocuklar için üretilen videolardan toplanan ve kullanılan verilere bir limit gelecek ve yalnızca servisin ihtiyacı kadar kullanılacak.

Kişiye özel reklamlar, yorumlar ve bildirimler çocuklara özel üretilmiş içeriklerde artık bulunmayacak. Bir içeriğin çocuklara özel olup olmadığı ise içerik üreticilerine kalmış durumda. Çocuklara özel içerik üreten video üreticileri içeriklerinin bu kategoride olduğunu söyleyecek. Bunun yanında YouTube, makine öğrenme teknolojisini kullanarak bir içeriğin küçük yaştaki çocuklara yönelik olup olmadığını kontrol edecek.

İçerik üreticilerinin yalnızca dört ayları var:

YouTube, yazısında bahsettiği tüm değişiklikleri dört ay içerisinde faal hale geleceğini vurguladı. Dolayısıyla işi aile ve çocuk içerikleri üretmek olan içerik üreticilerinin yeni değişimlere adapte olabilmeleri için yalnızca dört ayları var. Şirket ise içerik üreticilerinin değişikliklere daha iyi alışabilmeleri için kaynak sağlayacağını belirtti.

Bunun dışında YouTube, çocuk, aile ve eğitim içeriklerinin kalitelerini artırmak için yatırımlar yapmaya devam edecek. Şirket, YouTube ve YouTube Kids’te daha orijinal ve iyi içeriklerin üretilmesini desteklemek için 100 milyon dolarlık fon ayırdığını duyurdu.

YouTube’un çocukları korumak için yaptığı çalışmalar yalnızca şirket dışında gerçekleşmiyor. Şirket, bünyesinde çalışan kişilere de yıllık zorunlu eğitim verecek. Yazıda şirketin bugün yaptığı değişiklikler yalnızca bir başlangıç olarak belirtilirken, ilerleyen zamanlarda da dünyadaki kanun organlarıyla birlikte çalışılacağı söylendi.