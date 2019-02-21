Geçtiğimiz günlerde YouTuber Matt Watson'ın Reddit'te başlattığı YouTube'un öneri algoritması hakkındaki çocuk istismarı tartışmalarında sular durulmuyor. İçerik üreticilerden, kullanıcılardan ve reklamverenlerden gelen tepkiler sonrası harekete geçen YouTube, milyonlarca yorumu ve 400'den fazla kanalı platformdan kaldırdı.

YouTube'un öneri algoritmasının kullanıcıları çocuklar hakkında uygunsuz ifadelerin yer aldığı içeriklere yönlendirdiği iddiasıyla başlayan tartışma, YouTube cephesinden de karşılık buldu. Ünlü YouTuber Philip DeFranco’nun bu konudaki videosuna cevap olarak dün akşam açıklama yapan YouTube'un içerik üretici destek ekibi, YouTube'daki herkesin şu an sorunun üzerinde çalıştığını belirtti.

Kullanıcıları bu tarz içeriklerden korumak için çaba gösterdiklerini belirten ekip, çocuklar hakkında uygunsuz ifadeler içeren videoların ve yorumların polisle de paylaşıldığını açıkladı. Bilindiği üzere iddialar sonrası YouTube'a birçok çevreden tepkiler yağmış; Epic Games, Nestle ve Disney gibi şirketler YouTube reklamlarını durdurma kararı aldıklarını açıklamışlardı. Bu konuda daha detaylı bilgiye, aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

Daha önce YouTube adına açıklama yapan bir yetkili, yasadışı faaliyet gösteren kanalları kapattıklarını ve eş zamanlı olarak yetkililere bildirdiklerini açıklamıştı. Platformdaki uygunsuz ifadeler içeren yorumları da sildiklerini açıklayan yetkili, "Bahsi geçen içerikler hakkında politikamızda net ifadeler yer alıyor. İstismarı engellemek için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

YouTube'a gelen tepkiler çığ gibi büyürken şirketin bu durumu hemen ele almış olması, birçok içerik üreticisi tarafından olumlu bir hamle olarak yorumlandı. Şirket yetkililerinden ve içerik üreticileri destek ekibinden gelen açıklamalara bakılırsa, YouTube'un bu tür içeriklerle mücadelesi aralıksız sürecek gibi görünüyor.