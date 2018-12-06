Gelecekte ne olacağını bilmek istemeyen yoktur. Neyse ki, Noah adlı bu adam YouTube’da geleceği anlatıyor.

Noah adlı YouTube kullanıcısı, gelecek yıl için büyük olaylar öngörüyor. Gerçek ismi gizli olan Noah, sık sık YouTube’da gelecek tahminlerini paylaşıyor.

Yakın zamanda yaptığı bir yayında, 2030 yılında ABD haritasının nasıl görüneceğini ve Filipinler’in nasıl bir mega-ülkeye dönüşeceğini de anlattı. Bunlar çılgın fikirler gibi gelse de, bu hafta yaptığı tahminler kadar korkutucu değiller.

Noah’ın son videosunda, bir sonraki savaşın Kuzey Kore ile olacağı iddia ediliyor. Ayrıca, ölümsüzlük yolunda ilk adım olarak insanların beyinleri makinelere bağlanacak. İnsanlar bir nevi Matrix’te yaşayacak.

2028 yılında ise uzaylılar dünyanın dört bir yanına çakılacak ve onları keşfedeceğiz. Ardından, uzaylılar ile dost olacağız. Oldukça yaşlı gibi duran, ince ve insana pek benzemeyen insansılar olarak tanımladığı uzaylılar konusunda Noah daha fazla bilgi vermedi.

Noah’ın 2019 yılı tahminleri arasında, şubat ayında yaşanacak büyük bir kar fırtınası ve haziran ayında yapılacak yeni bir buluş var. Bu buluş, engelli hastaların yeniden yürümesini sağlayacak.

Noah’ın boş konuştuğunu düşünüyorsanız, bir daha düşünün. Noah’ın bazı tahminleri gerçekleşti, bunların arasında Steven Hawking’in ölümü de var.

Hükümetin şimdiden kendisini susturmaya çalıştığını da iddia eden Noah, bir gün birdenbire yayınlarının son bulması halinde, bunun sebebinin başına kötü bir şey gelmiş olacağı bilgilendirmesinde bulunuyor.

Hükümet içinde büyük bir paniğe sebep olduğunu belirten Noah, yakın zamanda yetkililer tarafından yakalanacağını düşünüyor.