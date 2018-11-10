YouTube'daki videoların uzunluklarının her geçen gün artmasının ardındaki sebep bazen merak konusu olsa da cevabı çok basit.

Gün içerisinde kafamızın dağılması ya da biraz vakit geçirmek için kendimizi YouTube’a girip video izlerken bulabiliyoruz. Eskiden bir videodan sonra başka bir videoya geçerken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorduk ancak son zamanlarda YouTube’daki videoların uzunluğu sebebiyle bir videoyu bitirmeden bile uygulamayı kapatabiliyoruz. Peki, bunun sebebi nedir?

Ocak ayında içerik yaratıcılarıyla olan finansal politikasını değiştiren YouTube, bir kanala para vermeden önce kanalın en az 4.000 saat izlenmeye ve 1.000 aboneye sahip olmasını bekliyor. Bundan önce toplam 10.000 izlenme YouTube’dan para kazanmanız için yeterliydi. Bu istatistiklere baktığımızda YouTube’un uzun videolara karşı daha ilgili olduğunu kolaylıkla görebiliyoruz.

YouTube’un son zamanlarda bir çeşit televizyona dönüşmeye çalışması da ayrıca gözlemleyebileceğimiz bir durum. Özel şovlar ve YouTube Red gibi ücretli üyeliklerin yanı sıra daha uzun videolara daha çok ve daha pahalı reklam koyması da bu durumu kanıtlar nitelikte. Ayrıca önerilenler bölümünde daha uzun videolara yer vermesi ise başka bir kanıt olarak önümüze çıkıyor.

Peki, “kanıt” olarak nitelendirdiğimiz bu argümanların bilimsel bir açıklaması bulunuyor mu? Pew Araştırma Merkezi’nin yaptığı bir araştırmada altı hafta boyunca 170.000 defa siteye girildi ve YouTube’un önerileri takip edildi. Araştırmacılar 300.000 video izlediler ve iki adet örüntüyü keşfettiler. Birincisi herkesin tahmin edebileceği gibi daha büyük kanalların önerilenler listesinde bulunduğuydu. İkincisi ve öne sürdüğümüz argümanları kanıtlar nitelikte olan örüntü ise önerilen videoların git gide uzadığı yönündeydi. Başlangıçta 8,5 dakika uzunluğundaki videolar önerilenlerde bulunurken bu sayı 12 dakikaya, sonrasında da 15 dakikaya çıktı.

Daha uzun videolara daha pahalı ve daha çok reklam vererek YouTube içerik yaratıcılarını daha uzun videolar üretmeye itiyor. Bunun sebebi ise reklamların videolar üzerinde gösterilmesi sonucunda içerik yaratıcılarının para kazanmasının yanında YouTube’un da cebini doldurabilmesi.

Bir video platformu olmaktansa bir eğlence platformu olmaya çalışan YouTube’un bu politikası haliyle herkese uygun olmuyor. Belirli bir izlenme ve takipçi sayısında olan kanallar için büyük bir sorun teşkil etmese de YouTube’dan para kazanmak isteyen girişimcileri fazlasıyla zorluyor.