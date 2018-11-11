Pew Research Center dünyanın en büyük video paylaşım sitesi olan YouTube’da bir araştırma yaptı. YouTube algoritmasının “sıradaki” video bölümünde tavsiye ettiği videolarla insanların tercihleri üzerinde nasıl bir etki yarattığı araştırıldı.
250 bin aboneden fazla olan İngilizce kanalları rastgele bir şekilde izleyen ekip, YouTube’un en çok önerdiği 50 videoyu derledi. Sıralama en çok tavsiye edilene doğru ilerleyerek gidiyor.
50. Coldplay - Scientist
İzlenme: 606 milyon
49. Metallica - Nothing Else Matters
İzlenme: 448 milyon
48. Britain's Got Talent 2018 Yarışmasında Yarışmacıların Direkt Yarı Finale Çıkmasını Sağlayan Golden Buzzer denilen Altın Butona Basılan 5 Yarışmacı
İzlenme: 21 milyon
47. Bir Çocuğun Araba Temalı Oyuncak Dolu Bir Yumurtayı Açtığı Video
İzlenme: 928 milyon
46. Uyumak İstememekle İlgili Bir Kreş Şarkısı
İzlenme: 531 milyon
45. Melendi — "Destino o Casualidad ft. Ha*Ash"
İzlenme: 242 milyon
44. America's Got Talent'daki Golden Buzzer Anları
İzlenme: 13 milyon
43. twenty one pilots — "Stressed Out"
İzlenme: 1.5 milyar
42. Kartalların Çeşitli Hayvanlar Avlama Videoları
İzlenme: 40 milyon
41. En Güçlü 10 Oyuncak
İzlenme: 46 milyon
40. Her Gün Yanlış Yaptığımız 29 Şey
İzlenme: 59 milyon
39. Eminem - Eminem Lose Yourself
İzlenme: 458 milyon
38. Sia - Cheap Thrills
İzlenme: 1.2 milyar
37. The Voice Yarışmasında Seyircilerin Tepkilerinden Oluşan Bir Derleme
İzlenme: 15 milyon
36. Atletlerin Sınırları Zorladığı Bir Derleme
İzlenme: 10 milyon
35. Dövüş Sporlarında Yaşanan İnanılmaz Anlar
İzlenme: 21 milyon
34. Passenger - Let Her Go
İzlenme 2 milyar
33. America's Got Talent'ın 2016'daki Yarışmasındaki Tape Face İsimli Yarışmacıyla İlgili Bir Derleme
İzlenme: 110 milyon
32. America's Got Talent 2017'deki En İyi Golden Buzzer Anları
İzlenme: 140 milyon
31. French Montana - Unforgettable ft. Swae Lee
İzlenme: 800 milyon
30. Bir Çocuğun Kahramanları Canlandırdığı Bir Video
İzlenme: 42 milyon
29. Ed Sheeran - Shape of You
İzlenme: 3 milyar
28. Britain's Got Talent'da Simon Cowell'in Ağladığı An
İzlenme: 182 milyon
27. Paranızı Cebinizde Tutacak 42 Pratik Çözüm
İzlenme: 247 milyon
26. Got Talen Global Yarışmasına Katılan En İyi İllüzyonistler
İzlenme: 37 milyon
25. Şişme Su Kaydırağında Oyuncak Dolu Yumurtaya Bakan Çocuğun Videosu
İzlenme: 1.6 milyar
24. Hayvanların Pislik Yaptığı Bir Derleme
İzlenme: 26 milyon
23. The Voice 2018'de Koçları Şaşırtan Yarışmacılar
İzlenme: 36 milyon
22. OddBods Adındaki Bir Çizgi Film Kanalı
21. 30 Makyaj Hilesi
İzlenme: 15 milyon
20. Videonun Başlığı "Fun Pretend Hide and Seek with Johny Johny Yes Papa Song for Kids at the Children's Party" Business Insider Tam Olarak Bu Başlıkla İlgili Birçok Araştırma Yapmış Olsa da Videonun Aslına Ulaşamadı. Sadece Benzerleri Var.
İzlenme: 4 milyon
19. Yemek Yapmında İşinizi Kolaylaştıracak Tavsiyelerden Oluşan Bir Video
İzlenme: 65 milyon
18. 'Life Hack' Listesi
İzlenme: 3 milyon
17. Çocukların Oyuncaklarla Meyvelerin Adlarını Öğrenebileceğini Gösteren Bir Kanal
16. Yetenek Yarışmalarında Seyircilerin Tepkileri
İzlenme: 71 milyon
15. Kylie Jenner'ın Travis Scott'a Kendisiyle İlgili Sorduğu Sorulardan Oluşan Bir GQ Videosu
İzlenme: 34 milyon
14. Britain's Got Talent 2018'den Golden Buzzer Anları
İzlenme: 57 milyon
13. Sam Smith - Too Good at Goodbyes
İzlenme: 921 milyon
12. 27 Güzellik Hilesi
İzlenme: 26 milyon
11. Linkin Park - Numb
İzlenme: 1 milyar
10. America's Got Talent'da Rübik Küpüyle Sergilenen Bir İllüzyon
İzlenme: 51 milyon
9. Çocukların Polis Arabalarının Türlerini Öğrendiği Bir Video
İzlenme: 257 milyon
8. Kreş Çocuk Şarkılarıyla İlgili Bir Kanal
7. Yine Bir 'Life Hack' Videosu
İzlenme: 2 milyon
6. Fortnite 'Fails' Derlemesi
İzlenme: 61 milyon
5. Ed Sheeran - Perfect
İzlenme: 1.5 milyar
4. Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee
İzlenme: 5.6 milyar
3. Spiderman ile Renkleri Öğrenme. Business Insider Yine Videonun Orijinalini Aramış Ama Bulamamış Benzer Başlıklı Videolara Denk Gelmiş
İzlenme: 266 milyon
2. Maroon 5 - Girls Like You ft. Cardi B
İzlenme: 1.2 milyar
1. 30 Dakikalık Kreş Şarkıları
İzlenme: 343 milyon