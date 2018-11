Dünyanın en büyük video paylaşım platformu olan YouTube'da yapılan bir araştırmayla YouTube algoritmasının en çok önerdiği 50 video listelendi.

Pew Research Center dünyanın en büyük video paylaşım sitesi olan YouTube’da bir araştırma yaptı. YouTube algoritmasının “sıradaki” video bölümünde tavsiye ettiği videolarla insanların tercihleri üzerinde nasıl bir etki yarattığı araştırıldı.

250 bin aboneden fazla olan İngilizce kanalları rastgele bir şekilde izleyen ekip, YouTube’un en çok önerdiği 50 videoyu derledi. Sıralama en çok tavsiye edilene doğru ilerleyerek gidiyor.

50. Coldplay - Scientist

İzlenme: 606 milyon

49. Metallica - Nothing Else Matters

İzlenme: 448 milyon

48. Britain's Got Talent 2018 Yarışmasında Yarışmacıların Direkt Yarı Finale Çıkmasını Sağlayan Golden Buzzer denilen Altın Butona Basılan 5 Yarışmacı

İzlenme: 21 milyon

47. Bir Çocuğun Araba Temalı Oyuncak Dolu Bir Yumurtayı Açtığı Video

İzlenme: 928 milyon

46. Uyumak İstememekle İlgili Bir Kreş Şarkısı

İzlenme: 531 milyon

45. Melendi — "Destino o Casualidad ft. Ha*Ash"

İzlenme: 242 milyon

44. America's Got Talent'daki Golden Buzzer Anları

İzlenme: 13 milyon

43. twenty one pilots — "Stressed Out"

İzlenme: 1.5 milyar

42. Kartalların Çeşitli Hayvanlar Avlama Videoları

İzlenme: 40 milyon

41. En Güçlü 10 Oyuncak

İzlenme: 46 milyon

40. Her Gün Yanlış Yaptığımız 29 Şey

İzlenme: 59 milyon

39. Eminem - Eminem Lose Yourself

İzlenme: 458 milyon

38. Sia - Cheap Thrills

İzlenme: 1.2 milyar

37. The Voice Yarışmasında Seyircilerin Tepkilerinden Oluşan Bir Derleme

İzlenme: 15 milyon

36. Atletlerin Sınırları Zorladığı Bir Derleme

İzlenme: 10 milyon

35. Dövüş Sporlarında Yaşanan İnanılmaz Anlar

İzlenme: 21 milyon

34. Passenger - Let Her Go

İzlenme 2 milyar

33. America's Got Talent'ın 2016'daki Yarışmasındaki Tape Face İsimli Yarışmacıyla İlgili Bir Derleme

İzlenme: 110 milyon

32. America's Got Talent 2017'deki En İyi Golden Buzzer Anları

İzlenme: 140 milyon

31. French Montana - Unforgettable ft. Swae Lee

İzlenme: 800 milyon

30. Bir Çocuğun Kahramanları Canlandırdığı Bir Video

İzlenme: 42 milyon

29. Ed Sheeran - Shape of You

İzlenme: 3 milyar

28. Britain's Got Talent'da Simon Cowell'in Ağladığı An

İzlenme: 182 milyon

27. Paranızı Cebinizde Tutacak 42 Pratik Çözüm

İzlenme: 247 milyon

26. Got Talen Global Yarışmasına Katılan En İyi İllüzyonistler

İzlenme: 37 milyon

25. Şişme Su Kaydırağında Oyuncak Dolu Yumurtaya Bakan Çocuğun Videosu

İzlenme: 1.6 milyar

24. Hayvanların Pislik Yaptığı Bir Derleme

İzlenme: 26 milyon

23. The Voice 2018'de Koçları Şaşırtan Yarışmacılar

İzlenme: 36 milyon

22. OddBods Adındaki Bir Çizgi Film Kanalı

21. 30 Makyaj Hilesi

İzlenme: 15 milyon

20. Videonun Başlığı "Fun Pretend Hide and Seek with Johny Johny Yes Papa Song for Kids at the Children's Party" Business Insider Tam Olarak Bu Başlıkla İlgili Birçok Araştırma Yapmış Olsa da Videonun Aslına Ulaşamadı. Sadece Benzerleri Var.

İzlenme: 4 milyon

19. Yemek Yapmında İşinizi Kolaylaştıracak Tavsiyelerden Oluşan Bir Video

İzlenme: 65 milyon

18. 'Life Hack' Listesi

İzlenme: 3 milyon

17. Çocukların Oyuncaklarla Meyvelerin Adlarını Öğrenebileceğini Gösteren Bir Kanal

16. Yetenek Yarışmalarında Seyircilerin Tepkileri

İzlenme: 71 milyon

15. Kylie Jenner'ın Travis Scott'a Kendisiyle İlgili Sorduğu Sorulardan Oluşan Bir GQ Videosu

İzlenme: 34 milyon

14. Britain's Got Talent 2018'den Golden Buzzer Anları

İzlenme: 57 milyon

13. Sam Smith - Too Good at Goodbyes

İzlenme: 921 milyon

12. 27 Güzellik Hilesi

İzlenme: 26 milyon

11. Linkin Park - Numb

İzlenme: 1 milyar

10. America's Got Talent'da Rübik Küpüyle Sergilenen Bir İllüzyon

İzlenme: 51 milyon

9. Çocukların Polis Arabalarının Türlerini Öğrendiği Bir Video

İzlenme: 257 milyon

8. Kreş Çocuk Şarkılarıyla İlgili Bir Kanal

7. Yine Bir 'Life Hack' Videosu

İzlenme: 2 milyon

6. Fortnite 'Fails' Derlemesi

İzlenme: 61 milyon

5. Ed Sheeran - Perfect

İzlenme: 1.5 milyar

4. Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee

İzlenme: 5.6 milyar

3. Spiderman ile Renkleri Öğrenme. Business Insider Yine Videonun Orijinalini Aramış Ama Bulamamış Benzer Başlıklı Videolara Denk Gelmiş

İzlenme: 266 milyon

2. Maroon 5 - Girls Like You ft. Cardi B

İzlenme: 1.2 milyar

1. 30 Dakikalık Kreş Şarkıları

İzlenme: 343 milyon