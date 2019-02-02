YouTube, Dislike Butonu İçin Radikal Değişiklikler Planlıyor

YouTube, üreticinin kanalına ve içeriğine zarar verebilecek spamları önlemek ve beğenmeme olayının yanlış kullanımının önüne geçmek için "Beğenme - dislike" butonunu değiştirmeyi düşünüyor.

YouTube, 2018'i özetlemek için yayınladığı Rewind 2018 videosunun "en çok dislike alan video" olmasından sonra içerlemiş olacak ki beğenmeme butonu için farklı düşüncelere girmeye başlamış durumda.

YouTube'un proje yönetim müdürü Tom Leung, "Creator Insider'daki bir videonun" dislike bombardımanına tutularak yanlış sonuçlar ortaya çıkmasından ve yakın zamanda uygulamaya sokabilecekleri bir özellikten bahsetti. Şu anda ekip, içerik oluşturuculara "beğen ve beğenmeme" düğmelerini ayrı ayrı etkinleştirme ve devre dışı bırakma seçeneği sunmayı düşünüyor. Bu durum ise içerik oluşturucularının istatistiksel değerlendirmeleri için çok önemli.

Leung ayrıca, beğenmeme düğmesine bastığınızda neden beğenmediğinizi soran bir seçenek listesi de sunacaklarını; böylece düğmenin boşu boşuna kullanımının önüne geçilebileceğini de belirtti.

YouTube ekibinin aklından dislike butonunu komple kaldırma düşüncesi de geçmemiş değil. Fakat bunun birçok kişinin tepkisini çekeceğini ve demokratik bir çözüm olmadığını bilen ekip, bundan doğal olarak vazgeçmiş. Önümüzdeki günlerde ise dislike butonuna ne olacağı kesinleşecek.