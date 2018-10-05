YouTube'un Yeni Dizisi Origin İçin İlk Fragman Yayınlandı

YouTube premium aboneleri için yeni özgün içerikler üretmeye devam eden YouTube, bilim-kurgu dizisi Origin için ilk fragmanı yayınladı.

Konu özgün bir içerik üretmek olduğunda YouTube, Netflix ve Hulu kadar hiçbir zaman popüler olmadı. Yine de YouTube, dünyanın en popüler video paylaşım platformu olarak YouTube Premium aboneleri için özgün içerikler üretmekten vazgeçmiyor.

Şirketin en yeni özgün serisi olan Origin için ilk fragman yayınlandı. Başrollerde Harry Potter serisinden hatırladığımız Tom Felton ve Natalia Tena’nın yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Resident Evil ve Event Horizon’ı da çeken Paul W.S. Anderson yer alıyor.

Origin, iki buçuk dakikalık fragmanı ile dahi adından fazlasıyla söz ettirecek bir dizi olduğu gösteriyor. Dizi için beklentileri yukarı çekebilirsiniz zira yapımcılığını dünya çapında on milyonlarca izleyiciye ulaşan Lost ve The Crown dizilerinin yapımcısı üstleniyor.

Aşağıdaki bağlantıdan YouTube’un yeni dizisi Origin’in ilk fragmanını izleyebilirsiniz. Dizi, 14 Kasım’da YouTube Premium abonelerinin beğenisine sunulacak. Şirket, 10 bölümün tek seferde yayınlanacağını açıkladı.