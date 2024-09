YouTube ile SESAC arasındaki lisans anlaşmasının süresi sona erdi. Hâl böyle olunca dünyaca ünlü şarkıcıların şarkıları, YouTube'da erişilemez oldu. Neyse ki bu durum Türkiye'yi etkilemiyor.

Dünyanın en popüler çevrim içi video platformu YouTube ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Aralarında Adele, Green Day ve Bob Dylan gibi dünyaca ünlü şarkıcılara da ait olan bir ton müzik, platformdan kaybolmaya başladı. Peki ABD'deki kullanıcıları etkileyen bu durumun sebebi neydi?

ABD merkezli kuruluş SESAC ile YouTube arasında bir lisans anlaşması vardı. Bu lisans anlaşması, dünyaca ünlü şarkıcılara ait eserlerin YouTube'da yayımlanabilmesini sağlıyordu. İşte bu lisans, an itibarıyla sona ermiş durumda. Tarafların anlaşamamaları nedeniyle de SESAC tarafından korunan şarkılar, YouTube'da çalınamaz oldu.

Şarkıyı açan kullanıcılar bir uyarı görüyor

Yukarıda örnek teşkil eden bir şarkı görüyorsunuz. ABD'den Adele'in "Someone Like You" şarkısını dinlemek için YouTube'a giden bir kullanıcı, şarkıyı açtığı zaman "Bu video, SESAC'ın içeriklerini kapsıyor. Ülkenizde kullanılamaz." şeklinde bir uyarı görüyor. Üstelik YouTube Premium aboneleri de bu durumdan etkileniyorlar.

YouTube ile SESAC yetkilileri arasındaki görüşmelerin nasıl devam ettiğini şu an için kimse bilmiyor. Hâl böyle olunca söz konusu şarkıların ne zaman yeniden erişime açılacakları belli değil. Tarafların anlaşmaya varması ile yaşanan sorun ortadan kalkacak.