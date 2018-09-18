YouTube, eSpor Turnuvaları Düzenlemekle İlgilenmiyor

eSpor'un ne olduğu artık herkes tarafından biliniyor. Düzenlenen turnuvalarda büyük bir orana sahip olan YouTube'un ise şirket olarak turnuva düzenlemekle alakadar olmadığı öğrenildi.

YouTube geçtiğimiz günlerde yazın en büyük e-spor turnuvasına ev sahipliği yaptı: Fortnite Friday

Turnuva, Ninja ve Myth dahil olmak üzere dünyanın en iyi oyuncularından bazılarını bir araya getirdi ve onları diğer en iyi 50 oyuncu, yayıncı ve YouTuber'la karşı karşıya getirdi. Turnuva EpicGames tarafından düzenlenmedi; tanınmış ve tartışmalı bir YouTube içerik oluşturucu olan Keemstar tarafından organize edildi. Para ödüllü turnuva, kısa bir süre içerisinde haftanın en çok izlenen etkinlikleri arasına girerken birçok yayıncı ve YouTuber, kendi hesaplarını kullanarak oynadıkları maçı Twitch ya da YouTube'da yayınladı.

YouTube'un oyun yöneticisi olan Ryan Wyatt, Polygon sitesinde yaptığı söylemde, YouTube'un kendi içinde turnuvalar düzenlemek hakkında mütalaa ettiğini ancak şu an bunun takip ettikleri bir konu olmadığını söyledi.

Wyatt yaptığı açıklamada: "Birçok insan bana bu soruyu uzun yıllardır iş bakımından soruyordu. Biz YouTube olarak öncelikle bir video platformuyuz. Gerçekten üzerinde durduğumuz şeyler ise insanları içerik oluşturmaya teşvik ediyor. Bu yüzden şirket olarak içerik üreticisi olmaktan olabildiğince uzak durmaya çalışıyoruz; bizim değil insanların bir şeyler üretmesini istiyoruz." dedi.

Aynı zamanda YouTube Oyun'un yakın zamanlarda ulaştığı bir kilometretaşını da hatırlatan Wyatt, ElRubius'un 100 YouTuber Fortnite canlı yayınında bir milyondan fazla kişiye ulaştıklarını belirtti.

Yayıncılar ve oyun şirketlerinin ev sahibi olduğu resmî turnuvalar Twitch ve YouTube'da var olmaya devam edecek ancak Wyatt, YouTube'un yakın gelecekte herhangi bir turnuva düzenlemeyeceğinden emin.