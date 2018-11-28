Zamanında YouTube videolarında bolca kullanılan ek açıklamalar özelliği tarihe karışmak üzere.

YouTube’un özellikleri gün geçtikçe evrimleşiyor. Bir zamanlar YouTube’un en çok kullanılan araçlarından olan ek açıklamalar özelliği, önümüzdeki senenin başında kaldırılıyor. YouTube bu hafta yaptığı açıklamada bu özelliğin önümüzdeki senenin başından itibaren kullanılmayacağını açıkladı.

Tabii bu değişiklik çok büyük bir sürpriz olmadı. Mayıs 2017’de, YouTube, ek açıklamalar düzenleyicisini zaten kullanımdan kaldırmıştı. Böylelikle, ek açıklama veya var olan açıklamayı düzenleme seçenekleri kaldırılmış oldu.

YouTube’un bu özelliği kaldıracağı tarih ise 15 Ocak 2019. YouTube ek açıklamalar düzenleyicisini kullanıma kapattığından bu yana bu özelliğin kullanımı %70 oranında azalmıştı. Zaten YouTube’da en çok zaman geçirilen alanlardan biri olan mobil cihazlarda ek açıklamalar özelliği çalışmıyordu bile.

Artık söylemenin bir anlamı yok ama bu özelliğin kaldırılması YouTube için güzel bir gelişme. Çıkan ek açıklamalar, video izleme keyfini bozabiliyordu.