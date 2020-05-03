YouTube, En Çok İzlenen #EvdeKal Reklamlarını Duyurdu

İlk kez Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, kısa sürede dünya geneline yayılarak bir pandemi halini aldı. Virüsün yol açtığı yıkıcı etkiler pek çok ülkede hissedilirken sağlık kuruluşları ve markalar ise virüse karşı farkındalık yaratmak için #EvdeKal kampanyasına katıldı. Bu kapsamda Burger King, Pepsi, Nike ve IKEA gibi dünya genelinde hizmet veren birçok dev firma, yayınladığı videolar ile insanları evde kalmaya davet etti.
YouTube üzerinde yayınlanan bu videolar kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşırken şimdiyse YouTube, 29 Nisan Çarşamba günü yayınladığı Youtube Ads Leaderboard ile dünya çapında en çok izlenen #EvdeKal reklamlarını paylaştı. Gelin sözü daha fazla uzatmadan #EvdeKal kampanyası kapsamında en çok izlenen bu videolara biraz daha yakından göz atalım.
İşte YouTube üzerinde en çok izlenen #EvdeKal videoları:
Alone Together, Stay Home
- Yayınlayan: Ad Council (Kâr amacı gütmeyen kuruluş)
- İzlenme: 1 milyon 62 bin
We’ll Meet Again
- Yayınlayan: Bud Light (Bira üreticisi)
- İzlenme: 2 milyon 135 bin
Stay Home of the Whooper
- Yayınlayan: Burger King (Fast food zinciri)
- İzlenme: 2 milyon 310 bin
Firsts
- Yayınlayan: IKEA (Mobilya mağazası)
- İzlenme: 3 milyon 760 bin
#BuildThanks
- Yayınlayan: Lowe’s (Ev malzemeleri satan marketler zinciri)
- İzlenme: 3 milyon 193 bin
Stay Home Stay Strong
- Yayınlayan: Amerikan Ulusal Futbol Ligi (NFL)
- İzlenme: 4 milyon 293 bin
Play for the World
- Yayınlayan: Nike
- İzlenme: 5 milyon 693 bin
Wash Your Hands
- Yayınlayan: Old Spice (Erkek bakım ürünleri markası)
- İzlenme: 2 milyon 147 bin
Stay Home. Stay Playful.
- Yayınlayan: OREO
- İzlenme: 4 milyon 948 bin
Pepsi and Global Citizen | One World: Together at Home Artist Lineup
- Yayınlayan: Pepsi
- İzlenme: 3 milyon 229 bin
#StayHome
- Yayınlayan: Realtor.com (Emlak sitesi)
- İzlenme: 1 milyon 572 bin
From Home
- Yayınlayan: TurboTax
- İzlenme: 1 milyon 828 bin