YouTube, En Çok İzlenen #EvdeKal Reklamlarını Duyurdu

29 Nisan Çarşamba günü YouTube Ads Leaderboard listesini paylaşan YouTube, en çok izlenen #EvdeKal reklamlarını da açıkladı.

İlk kez Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, kısa sürede dünya geneline yayılarak bir pandemi halini aldı. Virüsün yol açtığı yıkıcı etkiler pek çok ülkede hissedilirken sağlık kuruluşları ve markalar ise virüse karşı farkındalık yaratmak için #EvdeKal kampanyasına katıldı. Bu kapsamda Burger King, Pepsi, Nike ve IKEA gibi dünya genelinde hizmet veren birçok dev firma, yayınladığı videolar ile insanları evde kalmaya davet etti.

YouTube üzerinde yayınlanan bu videolar kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşırken şimdiyse YouTube, 29 Nisan Çarşamba günü yayınladığı Youtube Ads Leaderboard ile dünya çapında en çok izlenen #EvdeKal reklamlarını paylaştı. Gelin sözü daha fazla uzatmadan #EvdeKal kampanyası kapsamında en çok izlenen bu videolara biraz daha yakından göz atalım.

İşte YouTube üzerinde en çok izlenen #EvdeKal videoları:

Alone Together, Stay Home

Yayınlayan: Ad Council (Kâr amacı gütmeyen kuruluş)

Ad Council (Kâr amacı gütmeyen kuruluş) İzlenme: 1 milyon 62 bin

We’ll Meet Again

Yayınlayan : Bud Light (Bira üreticisi)

: Bud Light (Bira üreticisi) İzlenme: 2 milyon 135 bin

Stay Home of the Whooper

Yayınlayan : Burger King (Fast food zinciri)

: Burger King (Fast food zinciri) İzlenme: 2 milyon 310 bin

Firsts

Yayınlayan : IKEA (Mobilya mağazası)

: IKEA (Mobilya mağazası) İzlenme: 3 milyon 760 bin

#BuildThanks

Yayınlayan : Lowe’s (Ev malzemeleri satan marketler zinciri)

: Lowe’s (Ev malzemeleri satan marketler zinciri) İzlenme: 3 milyon 193 bin

Stay Home Stay Strong

Yayınlayan : Amerikan Ulusal Futbol Ligi (NFL)

: Amerikan Ulusal Futbol Ligi (NFL) İzlenme: 4 milyon 293 bin

Play for the World

Yayınlayan : Nike

: Nike İzlenme: 5 milyon 693 bin

Wash Your Hands

Yayınlayan : Old Spice (Erkek bakım ürünleri markası)

: Old Spice (Erkek bakım ürünleri markası) İzlenme: 2 milyon 147 bin

Stay Home. Stay Playful.

Yayınlayan : OREO

: OREO İzlenme: 4 milyon 948 bin

Pepsi and Global Citizen | One World: Together at Home Artist Lineup

Yayınlayan : Pepsi

: Pepsi İzlenme: 3 milyon 229 bin

#StayHome

Yayınlayan : Realtor.com (Emlak sitesi)

: Realtor.com (Emlak sitesi) İzlenme: 1 milyon 572 bin

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