YouTube Modaya El Attı: Karşınızda YouTube Fashion

Birçok farklı alanı içerisinde barındıran ve medya devlerini de platforma dâhil etmek için çalışan YouTube, en sonunda moda tarafına da elini attı ve YouTube.com/Fashion’ı tanıttı. YouTube’un moda kısmında orijinal içerik üreticilerinden endüstrinin profesyonellerine kadar birçok kişi yer alacak.

Ana akım medyaya rakip olan sosyal medyanın ağır toplarından olan ve son zamanlarda ana akım medyada yer alan isimlerin de katılmaya başladığı YouTube, hâkimiyet alanını genişletecek yeni bir alan olan modaya açılıyor. YouTube.com/Fashion adresinden ulaşılabilecek yeni alanda endüstrinin önde gelen isimleri de yer alacak. Bu alanda modanın yanı sıra güzellik tüyoları veren içerik üreticileri, bu endüstride yer alan profesyoneller ve yayıncılar yer alacak.

YouTube blogunda yapılan açıklamaya göre platformdaki moda ve güzellik kanallarının sayısı 2014’ten 2018’e kadar 6 katlık bir büyüme yaşadı ve sadece geçtiğimiz sene milyarlarca izlenmeye ulaştı.

İçerik üreticileri:

İçerik üreticilerinin YouTube için oldukça önemli olduğu ifade eden platform, bu alanda yer alacak içerik üreticilerinin Camila Coelho, Jenn Im, Ingrid Nilsen, Safiye Nygaard, Jackie Aina ve Huda Beauty olduğunu açıkladı. Bu alanda beraber çalışılacak endüstri devleri arasındaysa Emma Chamberlain ve Dolan Twins ile işbirliği yapan Louis Vitton; Wengie, Merrell Twins, Dulceida ve Juanpa Zurita gibi isimlerle işbirliği yapan Dior olacak.

Modadaki iddiasını göstermek isteyen platform ayrıca Ralph Lauren, Michael Kors, Dior ve çok daha fazlasının en son koleksiyonlarının canlı yayınının yapılacağından da blog paylaşımında bahsetti.

Tüm bunlara ek olarak Naomi Campbell, Being Noami kanalıyla bu alanda boy gösterirken LOVE Magazine, British Vogue ve Gucci de YouTube’un moda tarafında yer alacak.