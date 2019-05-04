YouTube yıldızı Austin Jones, reşit olmayan takipçilerini kendisine cinsel içerikli videolarını göndermeleri için ikna etmeye çalışmaktan dolayı 10 yıl hapse mahkum edildi.

26 yaşındaki YouTube yıldızı Austin Jones, Şubat ayında çocuk pornografisi suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. 2016 ve 2017 yıllarında, 14 yaşından küçük 6 tane kızı "kendisinin en büyük hayranı" olduklarını ispatlamaları için cinsel içerikli videolarını göndermeleri konusunda ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Capella pop şarkılarıyla ünlü olan Jones, 2017 yılındaki çocuk pornosu suçlamasıyla tutuklandı ancak fanlarına yönelik uygunsuz davranışlarıyla ilgili söylentiler yıllar önce yayıldı. 2015 yılında birkaç genç kadın, Jones'un kendilerini videolar göndermelerini isteyerek rahatsız ettiğini iddia ettiler. Bu iddialar, 9000 kişinin imza toplamasının ardından Jones'un müzik festivali Warped Tour'dan uzaklaştırılmasıyla sonuçlandı.

Jones ayrıca başka 30 olayı daha itiraf etti. Bunlarda da reşit olmayan fanları kendisine cinsel içerikli fotoğraf ve video göndermeleri konusunda ikna etmeye çalıştığını belirtti. Hatta bazı fanlarına bu videoların model olmaları için bir fırsat olabileceğini ve sosyal medyada takipçi kazanabileceklerini söylediği ortaya çıktı.

İç Güvenlik Soruşturmalarından Sorumlu Özel Ajan James Gibbons, Austin Jones'un mahkum edilmesinin manipüle ettiği ve kullanmaya çalıştığı genç kurbanlar için adalet adına atılmış büyük bir adımı temsil ettiğini söyledi.