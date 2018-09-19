'YouTube Gaming' Uygulamasına Elveda Demeye Hazırlanın

Birkaç yıl önce Twitch'e meydan okuyarak ortaya çıkan YouTube uygulaması YouTube Gaming, tarihin tozlu rafları arasına karışmaya hazırlanıyor.

YouTube, Twitch'in önlenemez yükselişi sonrasında Android ve iOS için YouTube Gaming uygulamasını hizmete sunmuştu. Kulanıcılar arasında kısa bir süre içinde heyecan yaratan uygulama, zaten YouTube üzerinden seyredilebilecek içerikler yüzünden kısa sürede uzaklaşılan ve rağbet görmeyen bir yer haline gelmişti.

Bir süredir bu sürece direnmeye çalışan YouTube, sonunda ilgi çekmeyen uygulamasının fişini çekmeye karar verdi. Buna göre YouTube Gaming, 2019'un Mart ayında kullanıcıları tarafından tamamen terk edilmiş olacak. YouTube'un web tarayıcısı üzerinden zaten yeterince ilgi gören oyun kanalları sabit tutulacak. Böylece mobil uygulamalarının erişimi uygulamadan ilintisiz hale getirilecek ve kanallar sadece tarayıcıdan erişilecek YouTube üzerinden erişilebilir hale gelecek.

YouTube Gaming halen sona ermiş değil. Ancak, görünen o ki bu hizmetin Google'a kar getirir bir tarafı yok ve önümüzdeki 5-6 aylık süreç kararlarını etkilemeyecek. Endişelenmeyin: Son kullanıcı olarak bizleri etkileyecek bir şey yok; Google'ın tek yaptığı bir kez daha büyük oynamak ve bir kez daha kaybetmek oldu. Yeni hamleleleriniyse merakla bekliyoruz.