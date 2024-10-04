YouTube'da yaşanan bir sorun, sayısız hesabın durup dururken kapatılmasına neden oldu. Hatanın farkına varan YouTube, sorunu çözeceğini açıkladı.

Dünyanın en popüler çevrim içi video platformu YouTube'da, içerik üreticilerin yüreklerini ağızlarına getiren bir olay yaşandı. Platform, yaşanan bir aksaklık nedeniyle bir ton kanalı aniden kapattı. Daha sonra hatayı kabul eden YouTube, kanalları tekrardan aktif hâle getirmek için harekete geçtiğini açıkladı.

İşin ilginç tarafı, YouTube'daki aksaklığın sadece içerik üreticilerden ibaret olmamasıydı. YouTube'a bugüne kadar hiç video yüklememiş sıradan kullanıcılar bile bu durumdan etkilendiler. Paylaşılan bilgilere göre bu tür kullanıcılar, platformdaki oynatma listelerini kaybetmiş durumdalar. YouTube, bunun da yakın zamanda düzeltileceğini söyledi.

Peki neden böyle bir şey yaşandı?

YouTube yetkilileri, konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapmadılar. Ancak yaşanan sorunun, spam, aldatıcı uygulamalar ve dolandırıcılıkla ilgili politikaları yöneten algoritmadan kaynaklandığı ifade edildi. Hesapları kapatılan kullanıcılar eğer varsa YouTube Premium ve YouTube Music aboneliklerine bile ulaşamaz oldular.

YouTube'daki olayın kısa sürede çözüme ulaşmış olması sevindirici. Eğer siz de bu sorundan muzdarip olan bir kullanıcıysanız yaşadığınız deneyimi bizlerle paylaşabilirsiniz.