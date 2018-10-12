YouTube, İçerik Kopyalayan YouTuber'lara Ödeme Yapmayacak

YouTube yeni politikasıyla bünyesindeki içerik yaratıcılarını yine mağdur edeceğe benziyor.

YouTube’un içerik yaratıcılarıyla ilişkisi her zaman belirsiz olmuştur. Platform bütün güce sahip ve yaptığı değişiklikler konusunda her zaman açık olmuyor. Örneğin bu Ocak ayında içerik yaratıcılarının videolarından para kazanabilmesi için en az 4,000 saat izlenmeye ve 1,000 aboneye sahip olmaları gerektiğini açıkladı. Şimdi getirdiği yenilikle içerik kopyalanması durumunda oluşacak sorunlar 4,000 saat izlenmeden daha ciddi duruyor.

YouTube’un yardım formunda YouTube İş Ortağı Programı'nda bulunan yaratıcıların “içerik kopyalama” sebebiyle bu programdan çıkarıldığını açıkladı. Yani kısaca birçok defa paylaşılan ya da üzerinde emek bulunmayan bir içeriğe sahip olan yaratıcılar bu programdan men edilmekteler. Aynı zamanda YouTube, konuyla ilgili “YouTube Gizlilik Politikası’nın amacı siteye giren içeriklerin siteye bir değer katan orijinal ve ilgili içerikler olduğundan emin olmaktır” açıklamasını yaptı.

“Birkaç kaynaktan içerik derleyerek ya da hâlihazırda bulunan bir içeriğe bir şey ekleyerek tekrardan paylaşabilirsiniz ancak orijinal bir yorum, eğitici bir değer ya da üst düzey bir edit gibi eklemeler yapmanız gerekir. Yalnızca bu şekilde ortaklık programında varlığınızı sürdürebilirsiniz” diyen YouTube aynı zamanda bu eylemin YouTube’un Gizlilik Politikasını ihlal etmese de YouTube İş Ortaklığı Programı’nın politikasını ihlal ettiğini beyan etti.

Birçok yaratıcı bu durumdan şikâyetçi durumda ve akıbetlerinin ne olacağı şu an için bilinmiyor. Ancak YouTube’un bu opak politikasının sonucunda büyük bir tehlike içinde oldukları aşikâr.