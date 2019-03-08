Sitesindeki yanıltıcı içeriklerin önüne geçmeyi amaçlayan YouTube, yeni bir kontrol sistemiyle bu tipteki içerikleri engellemeye çalışacak.

YouTube, internet üzerindeki yanlış bilgilendirmeleri ve sahte haberleri sonlandırmak için çalışıyor. Yanlış bilgi veren videoların öneri listesinde çıkmayacağını duyuran YouTube, video arama kısmına yeni bir bilgi kontrol paneli kuruyor.

YouTube, genel konulardaki yanlış yönlendirmeleri önlemek için ilk olarak Hindistan’da belirli bir bölgede bilgi kontrol panellerini kullanıma açtı. Bu paneller, arama kutusuna girilen yazıları güvenilir kaynaklardan kontrol ediliyor ve sorun görmesi halinde “yanlış bilgilendirmeye meyilli” olarak nitelendiriliyor.

YouTube, bu yeni panellerin sadece video aramalarında gözükeceğini ve yanlış bilgilendirme yapan videoların arama kısmında engellenmeyeceğini ancak kullanıcılar videoyu izlemeden önce insanları yanlış yönlendirebilecek içerikleri açığa çıkaracağını bildirdi.

Yukarıdaki YouTube ekran görüntüsünde panelin arayüzünü görebilirsiniz. İlgili aramada aranan ilacın, virüs içerdiğine dair internette sahte bir haber yayılmaktadır. Ancak panel, kullanıcılara bu iddianın doğru olup olmadığına dair kısa bir açıklama da gösteriyor.

Google da daha önceleri sahte haberlerle mücadele etmek için benzer bir politika uygulamıştı. Bu uygulama şu an için sadece Hindistan’la sınırlı ancak YouTube, zaman içerisinde daha fazla bölgeye ulaşmayı hedefliyor.