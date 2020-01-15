YouTube'un iOS Sürümüne Filtre Etiketleri Özelliği Geldi

YouTube'un iOS uygulaması güncellendi. Sunulan güncelleme, uygulamanın "Abonelikler" bölümüne çok önemli bir yenilik getirdi. Bu yenilikle birlikte YouTube'un Abonelikler sayfasına bazı etiketler ekleniyor ve abone olunan kanallara ait videolar, bu etiketler kapsamında filtreleniyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın en popüler hizmetlerinden bir tanesi YouTube. Çevrimiçi video platformu olarak hizmet veren ve uzun süredir hayatımızın içerisinde olan YouTube, geçtiğimiz yıl itibarıyla büyük değişimler geçirdi. YouTube geliştirici ekibi, özellikle platformun mobil uygulamalarını elden geçirdi ve pek çok yeniliği kullanıcıların hizmetine sundu.

Şimdiyse YouTube'un geliştirici ekibi, uygulamanın iOS sürümünü güncelledi ve yeni bir özelliği kullanıma sundu. Bu özellik, "Abonelikler" sayfası altına ekleniyor ve kişiselleştirilmiş etiketlerden oluşuyor. Kullanıcılar, bu yeni özellik kapsamında sadece abone olduğu kanallara ait "filtrelenmiş" içerikleri görüntülüyorlar. Örneğin "İzlenmeyenler" isimli etiket, abone olduğunuz kanalların henüz izlemediğiniz videolarını listeliyor.

Şu an için sadece iPhone'lara sunulmuş olan kişiselleştirilmiş etiketler özelliği, YouTube'un daha işlevsel bir hale gelmesini sağlıyor. Çünkü kullanıcılar, YouTube ekibinin sunduğu etiketleri kullanarak videoları doğrudan filtrelemiş oluyorlar. Bu da kullanıcıların, erişmek istedikleri içeriklere daha kolay bir şekilde ulaşabilmelerini sağlıyor.

İşte YouTube'un iOS versiyonuna eklenen o etiketler

Tümü: Bu etiket, abone olduğunuz YouTube kanallarının yüklediği yeni videoların hepsini görmenizi sağlıyor. Bu etiket altında abone olduğunuz kanallar haricinde hiçbir içeriği görmüyorsunuz.

Bu etiket, abone olduğunuz YouTube kanallarının yüklediği yeni videoların hepsini görmenizi sağlıyor. Bu etiket altında abone olduğunuz kanallar haricinde hiçbir içeriği görmüyorsunuz. Bugün: Bugün etiketi, son 24 saat içerisinde yayınlanmış olan YouTube videolarını sizlere listeliyor. Böylelikle YouTube'un yeni içeriklerinden daima haberdar olabiliyorsunuz.

Bugün etiketi, son 24 saat içerisinde yayınlanmış olan YouTube videolarını sizlere listeliyor. Böylelikle YouTube'un yeni içeriklerinden daima haberdar olabiliyorsunuz. İzlemeye Devam Edin: Bu etiketi kullanarak izlemeye başlayıp, yarıda bıraktığınız videoları görüntüleyebiliyorsunuz. Bu sayede hiçbir videonuz yarıda kalmamış oluyor.

Bu etiketi kullanarak izlemeye başlayıp, yarıda bıraktığınız videoları görüntüleyebiliyorsunuz. Bu sayede hiçbir videonuz yarıda kalmamış oluyor. İzlenmeyenler: Eğer daha önce izlediğiniz videoları görmek istemiyorsanız, bu etiketi kullanabilirsiniz. Bu etiket altında sizlere, sadece izlemediğiniz videolar gösteriliyor.

Eğer daha önce izlediğiniz videoları görmek istemiyorsanız, bu etiketi kullanabilirsiniz. Bu etiket altında sizlere, sadece izlemediğiniz videolar gösteriliyor. Canlı: YouTube üzerinden bir süredir canlı yayınlar yapılabiliyor. İşte bu etiket, o an yapılan canlı yayınların listelenmesine yardımcı oluyor.

YouTube üzerinden bir süredir canlı yayınlar yapılabiliyor. İşte bu etiket, o an yapılan canlı yayınların listelenmesine yardımcı oluyor. Yayınlar: YouTube kanalları, zaman zaman gönderiler paylaşabiliyorlar. İşte bu gönderileri takip etmek için, "Gönderiler" etiketini kullanabilirsiniz.

Eğer sizler de bir iPhone sahibiyseniz, App Store aracılığıyla YouTube uygulamasını güncelleyin. Yapacağınız güncelleme işlemi, YouTube'un yeni özelliğinin aktif olarak kullanılabilmesine yardımcı olacaktır. Ancak eğer Android platformuna dahilseniz, bu özelliği kullanabilmek için bir süre daha beklemeniz gerekiyor. YouTube geliştiricileri, özelliğin "gelecekte" Android için de kullanıma sunulacağını açıkladılar.