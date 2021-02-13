YouTube'un iOS Uygulaması Yeni Yılın İlk Güncellemesini Aldı

Google, bu sabah saatlerinde iOS işletim sistemi için YouTube uygulamasını güncelledi. Geçtiğimiz dönemlerde Apple'ın App Store gizlilik politikalarını değiştirmesinden sonra Google, YouTube uygulamasını ilk kez bu sabah güncelledi.

Apple, geçtiğimiz aylarda App Store gizlilik politikalarını güncellemişti. App Store'un güncellenen gizlilik politikaları, genellikle kullanıcıların iyiliğini gözetiyordu. Yapılan güncellemenin bir sonucu da tüm uygulama geliştiricilerine etki etti. Artık uygulamalarını iOS platformu için yayınlamak isteyen geliştiriciler, uygulamalarının hangi kişisel verileri topladığını ve bunları nasıl kullandığını App Store üzerinde bildirmek zorunda.

App Store üzerinde uygulaması bulunan birçok geliştirici bu durum için gereken işlemleri yaptı ve App Store'un yeni gizlilik politikasına uyacak şekilde uygulamalarını güncelledi. Ancak bazı şirketler, bu konuda fazlasıyla yavaş kaldı ve hala uygulamalarını güncellemedi. Bunlardan birisi de dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri Google. Hala iOS için birçok uygulamasını güncellememiş olan Google, bu sabah ilk adımlarından birini attı.

iOS için YouTube sonunda güncellendi:

Google, bu sabah 7.00 saatlerinde dünyanın en çok kullanılan video izleme ve yayınlama platformu olan YouTube uygulamasını güncelledi. Bu sayede YouTube, App Store'un yeni gizlilik politikalarına uygun hale getirildi. Burada ilginç olan durum, normalde bir veya iki haftada bir güncelleme alan YouTube uygulamasının 7 Aralık 2020 tarihinden beri ilk kez güncelleme alması oldu.

Bunun yanı sıra Google, hala önemli sayılabilecek uygulamalarını güncellemiş değil. Google'ın App Store'da bulunan ve hala güncellemediği önemli uygulamalar arasında Google, Google Chrome, Gmail, Google Maps ve Google Meet bulunuyor. Bu haftanın başlarında Gmail iOS uygulamasında yeni hesap eklemek isteyenler 'Out of date (Eski/Tarihi geçmiş)' uyarısı aldı. Bu da Gmail uygulamasının önümüzdeki günlerde güncellenebileceği anlamına geliyor.