YouTube, iPhone Xs ve Xs Max İçin HDR Desteğini Getirdi

Youtube, iPhone Xs ve Xs Max müşterilerini mağdur etmedi ve HDR özelliğini getirdi.

Apple, YouTube’un tercih ettiği kodekleri kullanmıyor olabilir ancak bu son iPhone’larda ikinci seviye bir YouTube tecrübesi alacağınız anlamına gelmiyor. Youtube yeni güncellemesiyle iPhone Xs ve iPhone Xs Max için HDR desteği getirdi.

iPhone Xs ve Xs Max çıktığından itibaren kullanıcılar yüksek kalitedeki videoları açamadıklarını belirttiler. O günlerde HDR desteği olmayan YouTube’un bu özelliği eklemesi çok da uzun sürmedi.

YouTube, Ağustos ayında en iyi tecrübeyi hangi telefonlardan alacağınız hakında bilgi veren ‘‘Üst Düzey Cihaz’’ programını duyurdu. Şu an için cihazların içerisinde yalnızca Android cihazlar var. iPhone’lar üst düzey cihaz sınıfına girmek için VP9 kodeği hariç bütün gereksinimleri karşılamakta.

Kodek, yüksek çözünürlüklü videolar için daha düşük bant genişliği gerektiriyor ancak Apple iOS, macOS ya da Apple TV’de bunu yapmış değil. Bunun sonucu olarak da Apple TV 4K dahil olmak üzere Apple’ın çoğu cihazı maksimum 1080p çözünürlükte görüntü sunmakta.