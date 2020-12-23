Rich Rebuilds adlı bir YouTube kanalı, bir Tesla Model S'e V8 motor ekleyeceklerini açıkladı. Proje düzgün bir şekilde tamamlanırsa kanal, dünyanın ilk içten yanmalı motora sahip Tesla aracının altına imzasını atmış olacak.

İçten yanmalı motorlu araçların elektrikli hale döndürülmesine alışkınız. Ancak tam tersi, yani elektrikli araçlara içten yanmalı motorların eklenmesi, pek de alışkın olduğumuz bir durum değil.

Rich Rebuilds, Tesla araçlara modifiyeler yapmasıyla ünlü bir YouTube kanalı. Kanal, kimsenin tahmin edemeyeceği bir hamle yaparak Tesla Model S'e V8 içten yanmalı motor ekleyeceklerini, YouTube üzerinden yayınladıkları bir video ile duyurdu.

Rich Rebuilds’in arabada çok fazla değişiklik yapması gerekiyor

Rich Rebuilds’in yapmış olduğu Tesla modifiyelerinin son derece ünlü olduğunu söyleyebiliriz. Hatta geçtiğimiz aylarda Elon Musk’ın CyberTruck’ından esinlenerek, kendi imkanlarıyla Cyberquad adlı bir ATV dahi geliştirdiler. Kanaldakilerin yeni hedefi, tamamen elektrikli olarak tasarlanmış Tesla Model S'e 8 silindirli içten yanmalı bir motor eklemek oldu.

Öncelikle bir arabaya başka türden bir motor eklemenin mantıkta kolay, ancak pratikte son derece zor olduğunu belirtelim. Özellikle bahsettiğimiz araç, tamamen elektrikli olmak üzere tasarlanmış ise. Örnek verecek olursak, Tesla Model S'te bir şaft tüneli bulunmadığı için Rich Rebuilds’in aracın içine sıfırdan bir şaft tüneli inşa etmesi gerekiyor. Ayrıca, Tesla Model S’te bulunan bataryalar arabanın altına konumlandırıldığı için, Rich Rebuilders’ın aracın kasasını bir şekilde güçlendirmesi gerekiyor.

Rich Rebuilds, planlarını gerçekleştirmek için 3 tane hurdaya çıkmış Tesla Model S satın almış. Araçta kullanılacak olan 6,2 litrelik V8 motor ise 2010 model Chevrolet Camaro’dan çıkarılmış. YouTube üzerinden yayınladıkları videoda projenin sadece başlangıç bölümü gösteriliyor. Ancak ilerleyen zamanlarda her şey yolunda giderse, dünyanın ilk içten yanmalı motora sahip Tesla’sına, Rich Rebuilds sayesinde tanıklık edebiliriz.