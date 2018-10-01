Popüler video içerik platformu YouTube, belki de günümüzün en popüler meslek dallarından birisini meydana getirdi. Video içeriği üreticiliği yapmak için kendinizi uygun görüyor ancak nasıl başarıya ulaşacağınızı bilmiyorsanız, gelin açıklayalım.

YouTube’dan para kazanmak, sadece ürettiğiniz videonun çok izlenmesiyle ilgili değildir. İçeriğinize reklamlar alabilir, bu reklamlarla gelirlerinizi katlayabilirsiniz. Halihazırda bir izleyici, bu işe başlamayı düşünen bir gözlemci olarak pek çok şeyin farkına varmanız mümkün. Yine de yapılması gereken şeyleri tam anlamıyla belirleyemiyor olmak, kafanızdaki düşünceleri sürekli ertelemenize neden olabilir.

Size YouTube işinizi kurup devam edebilmeniz, düşüncelerinizi daha belirgin hale getirmeniz için küçük bir rehber hazırladık. Sözü daha fazla uzatmadan başlayalım.

1. Her zaman en iyi bildiğiniz konuda, elinizden gelenin en iyisini yapın:

Büyük YouTube yıldızlarına, ürettiği içeriklerle adından söz ettiren kişilere bakıp asla öyle olamayacağınızı düşünmeyin. Onlar da bir yerden başladılar. Genel olarak tek bir ortak noktaları vardı. En iyi bildikleri konuları, insanların dikkatlerini çekebilecek şekle getirip, en iyi şekilde anlattılar.

Pahalı ekipmanlar gözünüzü korkutmasın. İyi bir kameraya sahip bir telefon, bir GoPro, orta seviyeli bir DSLR kamera bile işinizi görecektir. Unutmayın ki önemli olan iyi bir video çekmek değil, iyi bir içerik üretmektir. Kafanızdaki düşünceleri kamera ya da mikrofon başına geçmeden önce kağıda dökmeyi, metinlerinizi yazmayı unutmayın. Eğer kurgu programlarınızı bilmiyorsanız da üzülmeyin, internette bu konuda sayısız ücretsiz/ücretli eğitim var.

2. Farklı olmak zor. Bu nedenle niş konular seçip, olabildiğince bu sınırdan dışarıya çıkmayın:

YouTube’da en çok ilgi çeken konular oyunlar, diziler, dönemlik akımlar olabilir. Bu içeriklerin hepsi, aslında birbirlerinin kopyası. Kopya sayısı arttıkça başarı şansınız düşer. O yüzden eğer oyun yayıncılığı gibi bir düşünceniz varsa, bir kez daha düşünün. Rakip sayınızı azaltacak konular seçmeye bakın, bunu yaparken insanların ilgi duyduğu konuları da göz ardı etmeyin. Kalite, zor bulunan ve insanlara ulaştığınızda iz bırakan bir kavramdır. Bu konuda başarıya ulaşmak için sadece iyi bir internet gözlemcisi değil, hayatının her alanında iyi bir gözlemci olmak gerekir.

3. İçeriğinizi öne çıkartmayı öğrenin:

YouTube, en büyük içerik üreticilerinin bile tepkisini çekecek politikalar uygulayabiliyor. Bu nedenle içerik üreticisi olurken sırtınızı YouTube algoritmalarına değil, kendi kalitenize yaslayın. Böylece algoritmalarla savaşmak için çok sayıda çözüm yolu keşfedebilirsiniz. Örneğin YouTube, videolarda bir başlık resmi zorunlu kıldığı günden bu yana, çok önemli bir araç da sunmuş oldu. Bu resimler, yazılımların baskısından kurtulup, insanların algısına oynamanızı kolaylaştırıyor.

Eğer derdiniz kalite ise asla click-bait teknikleri kullanmayın. İçeriğinizi en iyi özetleyen görseli aklınızda tasarlayabilmek için reklam filmlerini inceleyin. Çünkü reklam filmleri ya da afişleri, anlatılması gereken şeyin en kısa ve en etkili şekilde anlatılmasını sağlayan materyallerdir. Eğer onları sık sık analiz ederseniz, işinize yarayacak yöntemler geliştirebilirsiniz.

4. YouTube Partners süreci:

YouTube üzerinden para kazanmak gittikçe zorlaşıyor. Yayıncı sayısı arttıkça, yayıncılardan beklenen baraj artmaya başlıyor. Şu anda geçerli olan baraj, kanalınızın son 12 ay içerisinde toplam 4000 saat izlenme ve 1000 aboneye ulaşmış olmanız. Bu barajı aşıp aşmadığınızı, kanal istatistiklerinizden kolayca öğrenebilirsiniz. Zaten YouTube gerekli bildirimi bir davetiyeyle gönderip, sizi YouTube Partners programı için başvurunuzu talep ediyor.

Bu hedeflere ulaşmadığınız ya da YouTube Partners programına başvurmadığınız sürece, reklam geliri elde etmeniz mümkün değil.

5. Algoritmalarla savaşmak için kalite ve video uzunluğu:

YouTube videoları tamamen yazılımsal süreçlerden geçerek daha çok insanın karşısına çıkar. Bu nedenle platformun kolaylık sağladığı açık noktaları bilmeniz gerekir. YouTube, yüksek çözünürlüğe sahip, düzgün şekilde hazırlanmış içerikleri daha çok insana ulaştırmak istiyor. Bu nedenle anlatım kalitesi kadar, içeriğinizin son halini kabul edilebilir bir görsel kaliteye ulaştırın. Kurgularınız düzgün olmalı ve kafa karışıklığı yaratmamalısınız. Son zamanlarda 10 dakikanın üzerine çıkan kaliteli içerikler daha çok öne çıkıyor.

6. Programlı çalışın:

Haftada bir video içeriği üretmek, kanalınızın gelişim hızını yavaşlatacaktır. Çoğu içerik üreticisi için gerekli kalite koşullarını sağlayan haftalık 3-4 video idealdir. Bu sayede unutulmadan, düzenli olarak kendinizi hatırlatma fırsatı yakalarsınız. Sıcak gündemi takip edip, olabildiğince YouTube dışı kaynaklardan faydalanmanızda yarar var. Araştırma ve geliştirme süreciniz de içerikleri yayınladığınız zamanlar kadar planlı olmalı.

7. Yayın saatlerini iyi kodlayın:

Televizyon dizilerinin sabah erkenden değil de akşam saatlerinde yayınlanmalarının bir nedeni olmalı. İnsanların boş vakitlerini iyi gözlemleyin. Hangi günler, günün hangi saatlerinde, hangi içeriklerin daha çok izlendiğini analiz edin. Eğlence üzerine bir iş yapıyorsanız, hafta sonu en uygun zaman dilimi olabilir. Eğer gündeme dayanan bir anlayışınız varsa hafta içi akşam saatleri daha uygun olur.

8. Topluluğunuzda sürekli temas halinde olun:

Sizi izleyen insanlar, aynı zamanda sizi merak ederler. Bu nedenle tam bir sosyal medya gurusu olmak zorundasınız. Facebook, Instagram, Twitter gibi platformlarda, daha küçük boyutlu içerikler paylaşarak insanların merak ihtiyacını giderin. Yayıncılık politikanızdan ve içerik kalitenizden bu mecralarda da ödün vermeyin.

9. Şeffaf olun. Şeffaflık unutulmaz:

İnsanlar, hızlı tüketilen içeriklere çok ilgi duyarlar. Nitekim bu içerikler kısa süre sonra unutulurlar. Herkesin geriye dönüp daha sonra tekrar izlemek isteyebileceği işler ortaya koymaya çalışın. Bu iletişimin sağlıklı devam edebilmesi için her zaman şeffaf olun.

10. En büyük mesele: Kalite

Aslında kalite kavramını yukarıda çok kullandık, ancak YouTube’da hissedilebilir bir başarı elde etmenin en önemli kuralı kalitedir. İçerik konunuz, konuyu ele alış tarzınız, anlatımınız, çekimleriniz, kurgunuz ve görsel kaliteniz iyi olmak zorunda.

Endişelenmeyin, süreç içerisinde kendinizi geliştirecek, her yeni içeriğinizde daha iyi yönlerinizi de keşfedeceksiniz. Kağıtlar kalemler hazırsa, daha fazla beklemeden çalışmaya başlayın :)