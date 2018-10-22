Google, geçtiğimiz hafta YouTube'da yaşanan kesinti için özür dilerken YouTube TV aboneleri için 10 dolar değerinde bir hafta ücretsiz hizmet kredisi sundu.

Geçtiğimiz hafta yaşanan talihsiz olayda YouTube ve ilgili servisler bir kesinti yaşamış, YouTube kullanıcıları dünyanın en büyük video paylaşım platformuna iki saat boyunca erişim sağlayamamıştı. Bu kesinti özellikle her ay düzenli olarak platforma para ödeyen YouTube TV ve YouTube Music kullanıcılarını fazlasıyla çileden çıkarmıştı.

Bugün YouTube TV ve YouTube Music abonelerine bir not gönderen Google, geçtiğimiz yaşanan kesintiden dolayı abonelerden özür dilerken, YouTube’un amacının abonelerin diledikleri zaman diledikleri yerde istedikleri programları izlemelerine imkan tanımak olduğunu, bu nedenle de abonelere bir hafta ücretsiz hizmet kredisi vereceklerini duyurdu.

YouTube TV ve YouTube Music abonelerinin 10 dolar değerindeki krediyi almak için 24 Ekim Çarşamba gününe kadar vakitleri bulunuyor. Abonelerin söz konusu indirimden faydalanmak için e-posta ile kendilerine gönderilen formu doldurmaları gerekiyor. Söz konusu kesinti, YouTube’un bu yıl yaşadığı ikinci kesinti oldu.