YouTube, korsana karşı geliştirdiği Content ID sayesinde sadece korsanla savaşmakla kalmadı, aynı zamanda hak sahiplerine de büyük paralar kazandırdı.

Google, son raporunda korsana karşı aldıkları önemlere dair bazı rakamları açıkladı. “Google Korsanla Nasıl Savaşıyor” başlıklı bir yazıda, YouTube’un Content ID işlevi sayesinde hak sahiplerine 3 milyar dolar ödediği açıklandı. Content ID, YouTube’un korsan içeriğe karşı geliştirdiği önlemlerden bir tanesi. Content ID sayesinde, YouTube’a yüklenen tüm videolar taranıyor, videoda hak ihlali yaratacak bir görüntü veya ses varsa o içeriğin asıl sahibine mail atarak uyarıyor.

Korsanla mücadele ederek hak sahiplerini koruyan YouTube bir de üstüne hak sahiplerine 3 milyar dolarlık bir ödeme yapıyor. Müzik endüstrisine ise Ekim 2017 ile Eylül 2018 arası sadece reklam gelirleri üzerinden 1.8 milyar dolarlık ödeme yaptı.

Google, Content ID’nin geliştirilmesi ve yürütülmesi için 100 milyon dolarlık yatırım yaptığını açıkladı. Bunu sadece hak sahiplerini korumak için değil aynı zamanda korsanla savaşmak için de yapıyor. University of Amsterdam’ın yaptığı bir çalışmaya göre, son yıllarda korsan içerik tüketimi azalırken, yasal içerik tüketimi artıyor.

Google bu yöntemin hak sahiplerinin para kazanmasını sağlamasının yanında korsan içerik üretenlerin para kazanmasını engellediğini de söylüyor.