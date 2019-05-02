Eski bir YouTuber tarafından paylaşılan yeni bir komplo teorisine göre Internet Explorer 6, YouTube mühendislerinin bir 'denemesi' sonucunda popülerliğini kaybetti.

2009 yılında internet çok başka bir noktadaydı. iPhone yalnızca iki yaşındaydı, Android yeni yeni ayaklanıyordu ve çoğu kişi internette dolaşmak için masaüstü bilgisayarları kullanıyorlardı. O yıllarda Internet Explorer 6, tarayıcı pazarında %20’lik bir paya sahipti ve dolayısı ile en popüler web tarayıcılarından biri olarak kabul ediliyordu.

Ardından bir şeyler ters gitti. İnsanlar hızlı bir şekilde Google Chrome, Mozilla Firefox ve Internet Explorer 8 sürümlerine geçiş yapmaya başladılar. Peki bu ani geçişi ne tetiklemişti? Eski YouTuber Chris Zacharias, kişisel blogunda yazdığı bir hikaye ile YouTube mühendislerinin Internet Explorer 6’nın sonunu nasıl getirdiklerini paylaştı.

Internet Explorer 6, o yıllarda popüler bir tarayıcı olsa da Firefox, Chrome gibi rakiplerine kıyasla daha az moderndi ve daha az güncelleme alıyordu. YouTube mühendisleri, kullanıcıların nasıl tepki vereceklerini görmek için aşağıdaki görselde de görebileceğiniz gibi YouTube ana sayfasına yakında IE6’nın desteklenmeyeceğini, daha modern bir tarayıcıya geçmeleri gerektiğini belirten bir uyarı notu ekledi.

Normal şartlarda mühendislerin bu tarz bildirimleri ‘kafalarına göre’ eklemeleri yasaktır. Bir web sitenin hangi tarayıcıyı destekleyip hangilerini desteklemeyeceğini birkaç mühendis belirleyemez. Bu nedenle normal bir senaryoda bu uyarıyı yapan YouTube mühendisleri işlerini kaybedebilir ya da farklı bir birime aktarılabilirlerdi.

Sonuç, kimsenin beklemediği bir şekilde kullanıcıların ‘daha modern’ tarayıcılara geçiş yapması oldu. Böylece Internet Explorer 6 pazar payını kaybederek ölüme mahkum oldu. Bugüne geldiğimizde Google’ın sahibi olduğu Chrome, tarayıcı pazarında %60’lık pay ile liderliğe sahip. Firefox ise en popüler tarayıcılar arasında yer alıyor.