Google, YouTube Müzik İçin ‘Retail Mod’ Üzerinde Çalışıyor

Google, son zamanlarda yayın servisi YouTube Müzik için çok fazla yenilik yapıyor. Waze entegrasyonu, kütüphane sıralaması ve "Released" çalma listelerinden sonra bu sefer de şirket, "retail mod" üzerinde çalışıyor.

Google’ın yayın servisi YouTube Müzik, Bloomberg’in raporuna göre piyasaya sürülmesinden bu yana 15 milyon abone sayısına ulaştı. Bunun farkında olan Google, uygulamaya yavaş yavaş yeni özellikler getiriyor ve uygulamayı da aynı şekilde dünyanın tüm ülkelerine yaymak için uğraşıyor.

YouTube Music 3.31’in dosyalarında fark edilen bazı kodlar, şirketin bir şeyler üzerinde çalıştığının sinyallerini veriyor. Şirket, "retail modu" üzerinde çalışıyor. Bu mod, telefon satın alacak insanların mağazalarda bu servisi deneyebilmesi için geliştirilen bir mod. Google, Pixel 3 modeli telefonunda yaptığı gibi YouTube Music’in Pixel demolarını yapabilir. Hatırlatmak gerekirse Google, Pixel 3 cihazını satın alan kişilere 6 aylık Premium YouTube Müzik aboneliği veriyordu.

Google, bu servisi “YouTube tarafından geliştirilen yeni bir müzik yayın uygulaması” sözleriyle tanıtıyor. Servisin “Canlı performanslar, remix ve coverlar”, “Kişiselleştirilmiş öneriler” gibi kategorileri de yayınlanan güncellemenin dosyalarında görüldü.

Kodlar şu şekilde:

<string name=”retail_mode_albums_header”>Official albums, singles & more</string>

<string name=”retail_mode_albums_subtext”>Listen to official songs, albums, charts, and playlists for any genre and mood</string>

<string name=”retail_mode_catalog_header”>Live performances, remixes, & covers</string>

<string name=”retail_mode_catalog_subtext”>Explore our catalog and discover hard to find songs, remixes, and more</string>

<string name=”retail_mode_recommendations_header”>Recommendations based on taste, location, & time of day</string>

<string name=”retail_mode_recommendations_subtext”>Personalized recommendations to help you discover new music</string>

Ayrıca YouTube Müzik, bundan sonra kulaklık veya araba gibi dış cihazlarla da şarkıların yeniden başlatılabilmesine olanak sağlayacak. Bluetooth ile telefonunuzu arabaya bağladıysanız ya da müziği kulaklıkla dinliyorsanız telefonunuzun ekranını açmadan şarkıları baştan başlatabileceksiniz.