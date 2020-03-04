YouTube Music'e Şarkı Sözleri Görüntüleme Özelliği Geldi

YouTube Music, yapılan yeni güncellemelerle ilgi çekici bir platform haline gelmeye başlıyor. Yayınlanan son güncelleme ile beraber YouTube Music’in oynatma ekranında şarkıların sözleri görülebiliyor.

YouTube Music, YouTube’un müzik yayını platformları arasına katılmak için geç kalmış bir çalışması olarak görülüyor. YouTube, geç kaldığı bu alanda rakiplerinden daha fazla çalışarak yeni özellikler sunmak ve abone kazanmak istiyor.

YouTube Music üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda bugün, Android için yeni bir güncelleme yayınlandı. Yayınlanan güncellemede YouTube Music’in Şimdi Oynatılıyor ekranında değişiklikler yapıldığı görülüyor. Şimdi Oynatılıyor ekranında yapılan değişiklilerden ilk göze çarpanları karıştır ve tekrar oynat butonlarının önceki tasarıma göre daha fazla öne çıkarılması.

Ancak yeni güncelleme ile birlikte YouTube Music'e gelen en önemli özellik şüphesiz ki Şarkı Sözleri Görnütüleme özelliği. Bu özellik ile birlikte tek bir dokunuş ile dinlediğiniz şarkının sözlerini görüntüleyebileceksiniz.

Güncelleme şu an için yalnızca Android kullanıcılarına sunuldu ancak birkaç gün içinde iOS kullanıcılarına da yayınlanması bekleniyor. Eğer YouTube Music'i hala denemediyseniz aşağıdaki bağlantılardan uygulamayı indirebilirsiniz.