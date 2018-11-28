YouTube Orijinal İçerikleri 2019'dan İtibaren Ücretsiz

Hollywood Reporter ve Variety'nin aktardığı bilgiye göre YouTube, ücretli abonelik sisteminin beklenen ilgiyi görmemesi üzerine reklam destekli YouTube Orijinal içerikleri yayınlamaya hazırlanıyor.

Dünyanın en büyük video içerik paylaşım platformu olan YouTube, ücretli abonelik servisi YouTube Premium’a üye olan kullanıcılara aylık 12 dolar karşılığında tamamen reklamsız ve çevrimdışı izleme seçeneği ile birlikte YouTube Orijinal içeriklerini izleme imkanı sunuyor.

YouTube içeriklerine reklamsız bir şekilde ulaşmak ve çevrimdışı izleme seçeneğine sahip olmak kulağa hoş gibi görünse de çoğu kişi, büyük bir kitlenin adını bile bilmediği YouTube Orijinal içerikleri için aylık 12 dolar ödemenin mantıklı olmadığını düşünüyor.

ABD’li müzik sanatçısı Demi Lovato’nun bir belgeseli olduğunu biliyor muydunuz? Muhtemelen bilmiyordunuz çünkü bu belgesele yalnızca YouTube Premium aboneleri erişebiliyor. Bu da belgeseli bir avuç insanın izleyebildiği anlamına geliyor.

YouTube Orijinal içeriklerinin ilgi görmemesi ve dolayısı ile YouTube Premium’un abone sayısını artıramaması, zaten Amazon, Netflix gibi rakiplerinin bütçe olarak fazlasıyla geride olan YouTube’u yeni stratejiler geliştirmeye itiyor.

Hollywood Reporter ve Variety tarafından aktarılan bilgiye göre Google, YouTube Orijinal içeriklerin yularını çözmeyi planlıyor. Bu da demek oluyor ki YouTube Orijinal içeriklerine yalnızca YouTube Premium aboneleri değil tüm YouTube kullanıcıları erişim sağlayabilecek.

Variety’e açıklamalarda bulunan bir YouTube sözcüsü, YouTube Orijinal içeriklerinin 2019 yılından itibaren reklam destekli olarak daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırmak için hazırlıklara başladıklarını belirtti.

Sözcüye göre YouTube, reklam stratejisini YouTube Orijinal içerik üreticilerini halka açık reklam destekli içerikler üretecek şekilde güncelleyecek. Bir diğer deyişle YouTube, ünlü isimlerin ve büyük prodüksyonların YouTube reklamlarından para kazanmasını sağlayacak.

YouTube Orijinal içerikleri kötü olmasa da kullanıcılar Netflix, Amazon gibi platformlar varken YouTube Premium’a abone olmaya gerek duymuyor. Bu nedenle YouTube’un YouTube Orijinal içerikleri üreticilere reklam yollu bir gelir elde etme yolu sunması, hem kullanıcılar hem de içerik üreticiler için daha faydalı olabilir.