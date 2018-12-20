Video izlerken otomatik olarak izleme listesi oluşturan YouTube, bu özellik için filtreleme özelliği getiriyor.

Herhangi bir YouTube videosu izlediğinizde site, otomatik olarak size bir izleme listesi sunuyor ve izlediğiniz platforma göre değişiklik göstererek izlediğiniz videonun etrafında sıradaki videoyu gösteriyor. Her ne kadar bu kulağa geliş açısından güzel ve yararlı bir özellik olarak düşünülse de genellikle sitenin kullandığı yapay zeka ile seçilen videolar bizim ilgimizi çekmeyi başarmıyor ve otomatik olarak sonraki videoya geçmesi (eğer ki otomatik video atlama açık ise) ise sinir bozucu olabiliyor.

Geçtiğimiz ay ise YouTube, bu konuda bizlere birkaç ipucu göstermişti ve yakın zaman içerisinde bu duruma el atacağını, basit bir filtreleme sistemi ile bu özellik konusunda kullanıcıları memnun etmeye çalışacağını belirtmişti. Öncelikle Hindistan ile deneme aşamasına geçen filtreleme sistemi, yavaş yavaş diğer ülkelerde de yayılmaya başlıyor gibi gözüküyor.

Filtreleme sisteminde, kullanıcı isterse önerilen tüm videoları görebilir, isterse de önerilen videolar arasında istediklerini veya kabaca istediği kategorileri seçerek kendine özel bir öneri listesi oluşturabilir. Daha spesifik bir anlatım gerekirse kısaca kullanıcı belirli bir konu üzerinden ya da anlık olarak izlediği kanal üzerinden istediği videoyu sıradaki video listesi olarak kullanabilir.

Her ne kadar görünürde küçük bir değişiklik gibi gözükse de, günlük kullanım oranını ele aldığımızda birçok kullanıcının canını sıkan bir durum olan sıradaki videolar listesi, basit bir şekilde çözüme kavuşmuş oldu. Önümüzdeki zaman diliminde de kullanıcıların yorumları çerçevesinde geliştirileceğini düşünüyoruz.