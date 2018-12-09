YouTube içerisinde paylaşılan oyun videoları, 2018 yılı içerisinde 500 milyar saatten fazla izlendi.

YouTube, oyun dünyası için de oldukça önemli bir platform. Yıllar önce oyunların tam çözümleri, bölüm anlatımları gibi gibi videolar ile oyun dünyası ile YouTube platformu birleşmeye başlamıştı. Artık neredeyse her şey YouTube'da olsa da, oyunlar çok daha farklı ve yoğun bir şekilde YouTube içerisinde bulunmakta. İşte bununla ilgili olan bu haberimiz Game Awards etkinliğinden gelmekte.

Game Awards etkinliği bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta içerisinde yapılmıştı ve çoktan tamamlandı. Yılın oyunu God of War olurken, birçok farklı bilgi, yeni oyun duyuruları, istatistik de yayınlanarak oyuncular için güzel bir etkinlik olduğunu söyleyebiliriz.

Örneğin etkinlik içerisinde paylaşılan istatistiklerden bir tanesi, her gün YouTube platformunda 200 milyondan fazla kişi yalnızca oyun videoları izlemekte. Bu konuda en çok oyun videosu izleyen kişilerin sayısı ise ülke bazında kıyasladığımızda Brezilya başta bulunuyor.

Daha dudak uçuklatan bir diğer istatistik ise, 2018 yılı içerisinde, 500 milyar saatten çok daha fazla bir süre oyun videoları izlenirken geçirilmiş. Ve bu sayı, tüm Amerika vatandaşlarının yıl boyu çalışma saatlerinden yaklaşık 2 kat daha fazla diyebiliriz.

Elimizde net bir liste olmadığından dolayı Türkiye'nin net olarak kaç saat harcadığını ve listenin neresinde bulunduğu konusunda bir yorum yapamıyoruz ancak bizim de ülke olarak oyun videoları ile oldukça uzun bir vakit harcadığımız doğru.