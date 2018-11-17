YouTube, Platforma 100'den Fazla Ücretsiz Film Ekledi

YouTube, bir süredir platforma sessiz sedasız 100'den fazla yeni film ekliyor ve bu filmlerin tamamı ücretsiz.

YouTube, AdAge tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, geçen aydan başlayarak siteye 100 civarında reklam destekli Hollywood filmi ekledi. “Rocky” ve “The Terminator” gibi klasiklerin yanı sıra “Zookeeper”, “Ajan Cody Banks” ve “Legally Blonde” gibi filmlerin de yer aldığı listedeki tüm filmler, ücretsiz ve reklamlı olarak yayınlanıyor.

Halihazırda kullanıcılarına filmleri satın alarak izleme imkanı sunan platformun bu yeni adımı, sayısı sürekli artacağı düşünülen filmlerin kolayca ulaşılarak izlenmesi anlamına geliyor. Tabii ki bu izlenme esnasında karşınıza bol bol reklam çıkacağını da unutmamak gerek.

Şu anda, YouTube bu ücretsiz filmlerde reklam yayınlıyor, ancak rapor, şirketin sponsorluklar veya özel gösterimler gibi reklamverenlerle başka anlaşmalara da açık olduğunu söylüyor. Son dönemde ücretli abonelik sistemi dışında reklam destekli film ve dizi platformlarının sayısındaki artışı da düşünecek olursak, YouTube'un bu hareketinin oldukça mantıklı olduğunu söylemek mümkün.