YouTube Premium Abonelerine Stadia Hediye Ediliyor

Google, YouTube Premium aboneleri için etkileyici bir kampanya başlattı. Bu kampanya, bazı YouTube Premium abonelerine 3 ay boyunca geçerli Stadia Premium aboneliği sağlıyor. Böylelikle şanslı kullanıcılar, 129 dolar karşılığında satın alınabilen Stadia Premium'a ücretsiz olarak sahip oluyorlar.

ABD merkezli teknoloji devi Google, geçtiğimiz yılın son dönemlerinde video oyun sektörünü derinden etkileyecek yeni bir hizmet duyurdu. Stadia olarak isimlendirilen bu hizmet, oyunlara Google sunucuları üzerinden erişilmesini sağlıyordu. Yani oyunseverler güçlü bir bilgisayara ya da bir oyun konsoluna sahip olmasalar bile piyasaya sürülen onlarca oyunu internet üzerinden ekranlarına yansıtarak oynayabileceklerdi. Bu hizmet bir süredir, ABD'li oyunseverler tarafından kullanılabiliyor.

Ortaya çıkan bilgiler, Google'ın yeni bir kampanya başlattığını ve bu kampanya kapsamında YouTube Premium aboneliği olan bazı kullanıcılara Stadia Premium aboneliği hediye ettiğini ortaya koyuyor. Google, bu kampanya ile bazı oyunseverlere 3 ay boyunca Stadia'nın en üst paketini deneyimleme imkanı tanıyor. Google'ın söz konusu kampanya için tüketicileri nasıl seçtiği ise bilinmiyor.

Google'ın yeni kampanyası, Google'dan bir e-posta alan ve 3 aylık Stadia Premium aboneliği kazanan tüketicilerin, aldıkları e-postayı Twitter üzerinden paylaşmalarıyla ortaya çıktı. Ortaya çıkan bilgiler, Google'ın bu kampanyayı sadece İngiltere'deki kullanıcılar için hazırlamış olabileceğini gösteriyor. Çünkü Twitter üzerinden ücretsiz Stadia Premium hediyesi kazandığını söyleyen tüketicilerin tümü, paylaşımlarını İngiltere'den yapmış durumdalar.

Google, Stadia hizmetinde farklı abonelik paketleri sunuyor. Oyunseverler, 129 dolar ödeyerek sahip olabilecekleri Stadia Premium aboneliğinde pek çok oyunu 4K çözünürlükte 60 fps oynayabiliyorlar. Ayrıca oyunseverler, Stadia'nın Premium aboneliğinde 5.1 surround ses kalitesine sahip oluyorlar. Oyunseverler, bu abonelik kapsamında Destiny 2, GRID ve Metro Exodus gibi popüler oyunlara erişim sağlayabiliyorlar.

Google, başlattığı bu kampanya ile Stadia'nın popülaritesini artırmaya çalışıyor gibi görünüyor. Çünkü Google Stadia, hizmete sunulduktan sonra istenilen ilgili görmedi. Elbette bu durumun bazı nedenleri bulunuyor. Bu nedenlerin en başında ise Stadia'nın istenilen hızda olmaması ve yaşanan diğer sorunlar gösteriliyor. Ancak Google, ilerleyen dönemlerde bu hizmetin çok daha iyi bir performans sunacağını ve oyun paletinin de genişleyeceğini söylüyor.

Bulut sistemleri üzerinden oyun oynayabilme hizmetleri, ilerleyen dönemlerde çok daha popüler olacak gibi görünüyor. Oyunseverler şu sıralar, Google Stadia'nın yanı sıra Nvidia'nın GeForce Now ve Microsoft'un Project xCloud servislerini kullanabiliyorlar. Son dönemlerde ortaya atılan iddialar, dünyanın en büyük oyun şirketi olan Tencent'in de Huawei ile iş birliği yaptığını ve bu bağlamda yeni bir bulut oyun hizmeti geliştirdiğini ortaya koyuyor.