YouTube, 'Çocuk Gizlilik Kuralları' Hakkında Açıklama Yaptı

Geçtiğimiz aylarda 170 milyon dolar gibi rekor bir cezaya çarptırılan YouTube, bu çerçevede uygulanan Çevrimiçi Çocuk Gizlilik Koruma Yasası'nın (COPPA) kuralları hakkında açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 3 ay önce ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Çevrimiçi Çocuk Gizlilik Koruma Yasası’nı (COPPA) ihlal ettiği gerekçesiyle dünyanın en popüler video izleme platformu olan YouTube’a 170 milyon dolarlık ceza kesmişti. Bu kararın ardından Google’ın bünyesinde bulunan şirket, ABD hükûmetinden Çocuk Gizlilik Koruma Yasası’nı gevşetmesini istiyor.

Şirket, pazartesi günü FTC’ye yaptığı açıklamaları gösteren bir blog yazısında COPPA’nın, YouTube'un izleyicinin gerçekten yetişkin olduğunu onaylayabilmesi için çocuklara yönelik videoları izleyen herkesin çocuk olduğunu varsaymasını istememesi gerektiğini belirtti. Şu anda YouTube’un, izleyicinin bir çocuk veya bir yetişkin olmasına bakılmaksızın çocuklara yönelik videolarda daha katı gizlilik korumalarına sahip olması gerekiyor.

YouTube, kuralların 'dengeli ve açık' bir rehber oluşturmasını istiyor:

Bu kural nedeniyle platform, çocuklara yönelik tüm videolarda kişiselleştirilmiş reklamları yasaklamak durumunda kalıyor. Bu ise FTC’nin YouTube’un ana gelir kaynağını baltalayan en sıkı ve en kapsamlı değişikliklerinden biri olarak biliniyor. Şirket, ayrıca COPPA çerçevesinde bir videoda neyin 'çocuklara yönelik' olarak tanımlandığını ve bu kurallara tabi olabilecek kişiler için 'dengeli ve açık kurallar' konusunda daha net bir tanım sunulmasını istedi.

YouTube, aylık 2 milyarı aşan kullanıcı sayısı ile dünyanın en büyük çevrimiçi video platformu olarak biliniyor ve sitede görüntülenen milyarlarca videonun büyük bir kısmını çocuklara yönelik içerikler oluşturuyor. Hatta bir çalışmaya göre çocuk videoları, YouTube’da en çok izlenen video kategorisi durumunda.

Anlaşılan YouTube, geçtiğimiz aylarda yaşanan rekor cezanın ardından adımlarını çok temkinli atmak istiyor. Bu noktada şirket, ilerleyen günlerde içerik üreticilerini çok daha katı kurallara tabi tutabilir ve onlardan videoların tam olarak hangi kitleye hitap ettiğini belirtmelerini isteyebilir. Bu süreçte yaşanacak gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip edebilirsiniz.