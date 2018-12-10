Geçtiğimiz hafta, artık gelenekselleşen Rewind videosunu yayınlayan YouTube, hiç beklemediği bir reaksiyon aldı.

Her sene o yıl olan bitenlerin, önemli yayıncı ve YouTuber'ların anıldığı Rewind videosunun bu yılki ayağı dislike yağmuruna tutuldu ve tutulmaya da devam edecek gibi görünüyor. Aslında geçtiğimiz seneki kurgu faciası videodan sonra diyalogların yazıldığı ve belli bir senaryonun da bulunduğu videonun büyük ilgi çekmesi bekleniyordu.

Ancak videonun aldığı geri dönüşler şu ana dek felaketten ibaret oldu. Biz bu haberi hazırlarken tam 6.9 milyon dislike alan video rekora gidiyor. Anlaşılan sevdiği YouTuber'ı videoda göremeyen hayranlar, dislike'a basıp kaçıyorlar.

'Baby' Halen Zirvede

Justin Bieber'ın bir döneme damgasını vuran Baby parçası, halen YouTube'un en çok dislike alan videosu. Toplamda 9.7 milyon kişi tarafından dislike alan video bu hızla devam ederse tahtını YouTube Rewind 2018'e kaptıracak gibi görünüyor.

Will Smith, Trevor Noah, John Oliver, müzik yapımcısı Marshmello ve Adam Rippon gibi ünlülerin yer aldığı videonun topladığı antipatik ne kadar sürecek; bunu beraber göreceğiz.