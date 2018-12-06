YouTube'un her sene yaptığı ve tüm seneyi kısaca anmak için hazırladığı konsepti 'Rewind'ın bu seneki videosu yayınlandı.

Birçoğumuzun bildiği gibi YouTube, her sene, o yılın trendlerini ‘Rewind’ (geri sarma) isimli konseptinde bizlere sunuyor. Aynı zamanda büyük YouTube yıldızlarına da yer verilen etkinlik, YouTube’da fazla zaman geçirenler için küçük bir nostalji niteliğinde olabiliyor.

Perşembe günü yayınlanan 2018 yılı videosunda Will Smith, Trevor Noah, John Oliver, müzik yapımcısı Marshmello ve Adam Rippon gibi ünlüler de yer aldı. Videoda bulunan YouTuberlar ise Markiplier, Ninja, Casey Neistat, Lilly Singh ve Emma Chamberlain gibi bilindik içerik üreticileri oldu.

Bunun dışında internetteki esprileri ve trendleri de içerisinde bulunduran videoda, giden bir arabadan inerek şarkı söylemeye dayanan “Kiki Challenge” ve Fortnite gibi kısımlar da kendilerini gösterdiler.

Tüm bir yılı sekiz dakikanın içine sığdırmış eğlenceli videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.