YouTube Signature Devices Listesine 5 Telefon Daha Eklendi

Google’ın 2018 yılında tanıttığı YouTube Signature Devices listesine 5 yeni akıllı telefon daha eklendi. Yani söz konusu bu telefonlarla YouTube deneyimini en üst seviyede yaşayabilirsiniz.

2018 yılında Samsung Galaxy Note9’un tanıtımında yeni bir program tanıtılmıştı: YouTube Signature Devices. Bu program kapsamında Google’ın en iyi YouTube deneyimini sunduğunu düşündüğü cihazlar listeleniyordu.

O dönemde bu listede sadece 18 telefon bulunuyordu. Ancak zaman geçtikçe bu listeye yeni cihazlar eklendi ve cihazlar eklendikçe liste uzamaya başladı. İşte bu listeye 5 yeni cihaz daha eklendi: OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, LG V60 ThinQ, Motorola Edge ve Motorola Edge+.

YouTube Signature Devices

Bir cihazın YouTube Signature Devices listesine girebilmesi için Google’ın belirlediği 6 teknolojik özelliğe sahip olması gerekiyor: HDR, 360º video, 4K kodlama, yüksek kare hızı, VP9 kodek ve DRM performansı. Google, bu telefonların minimum performans standartlarını karşılayabilmesi için de akıllı telefon üreticileriyle yakından çalıştığını ifade etti.

İşte Google’ın karşılanmasını istediği özelliklerin kısa açıklamaları:

Yüksek Dinamik Aralığı (High Dynamic Range) desteği sayesinde videoları daha detaylı, gerçeğe yakın renklerle izleyebiliyorsunuz. HDR özelliği, bir cihazın daha iyi kontrast sergilemesini sağlıyor.

Aslında bu özelliğin isminden de çok rahat bir şekilde anlaşılabiliyor. İster telefon ekranından isterse VR (sanal gerçeklik) başlıklarından olsun 360 derecelik video deneyimi yaşanması sağlanıyor.

4K kodlama (decoding): 4K kodlama özelliği, videoların yüksek çözünürlükte izlenebilmesini sağlıyor.

4K kodlama özelliği, videoların yüksek çözünürlükte izlenebilmesini sağlıyor. Yüksek kare hızı: 60 FPS üstü kare hızının kast edildiği bu özellik sayesinde daha akıcı bir video izleme deneyimi yaşayabiliyorsunuz.

60 FPS üstü kare hızının kast edildiği bu özellik sayesinde daha akıcı bir video izleme deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Yeni nesil video kodekleri: Bu özellik sayesinde bant genişliğinin %30’undan daha azını kullanarak YouTube’da yüksek çözünürlüklü videolar izleyebiliyorsunuz.

Bu özellik sayesinde bant genişliğinin %30’undan daha azını kullanarak YouTube’da yüksek çözünürlüklü videolar izleyebiliyorsunuz. DRM performansı (dijital haklar yönetimi): Signature Devices listesinde yer alan telefonlar, YouTube TV’den kiralanan filmlere kadar izleme deneyiminiz bozulmadan içerikleri izlemeniz sağlanıyor.

Yani yukarıda saydığımız bu beş telefondan herhangi birine sahipseniz ya da yakın zamanda almayı düşünüyorsanız YouTube’u en üst seviyede deneyimleyebileceğinizi varsayabilirsiniz.