YouTube kanalları, şu ana kadar video ortasında çıkan reklam seçeneğine kavuşmak için 10 dakika süre sınırına ulaşmak zorundaydı. Platform bu sürenin 8 dakikaya düşürüldüğünü açıkladı. Yani artık daha kısa videoların ortalarında da reklam çıkacak.

Türkiye, YouTube içerik üreticilerinin en az gelir elde ettiği ülkelerden birisi. Hal böyle olunca ülkemizdeki içerik üreticileri, videolarına YouTube tarafından verilen reklamlar dışında sponsor anlaşmalarıyla gelir kaynağı yaratıyorlar. Bu nedenle Türkiye’deki izleyiciler de başı, ortası ve sonuna otomatik reklam atanmış, içeriğinde de sponsorlu reklam olan videolar izlemek durumunda kalıyorlar.

YouTube kullanıcılarının büyük bir kısmının da fark ettiği üzere platformun otomatik reklam sisteminde bazı süre sınırları mevcut. Mevcut düzende eğer video içeriği 10 dakikadan daha uzunsa videonun orta bölümlerine de reklam otomatik bir reklam yerleştiriliyor. Söz konusu reklamlar, içerik üreticisi tarafından istenilen dakika ve saniyeye ayarlanabiliyor. Böylece içerik akışı çok da etkilenmiyor.

YouTube, 10 dakika barajını 8 dakikaya düşürdüğünü açıkladı:

Geçtiğimiz aylarda 3 milyon aboneye ulaştığımız YouTube kanalımız için bildirimde bulunan YouTube ekibi, Temmuz 2020 sonundan itibaren 8 dakikalık videoların ortasında da reklam görüntüleneceğini bildirdi. Açıklamalara göre YouTube, artık 8 dakika ila 10 dakika arasında kalan tüm eski içeriklerin ortalarına da reklamları otomatik olarak atayacak. Kanal yöneticileri de bu reklamları diledikleri şekilde ayarlayabilecekler.

Videonun ortasında çıkan reklamlar barajının 8 dakikaya düşürülmesi, izleyicilerin 10 dakika barajının geçerli olduğu günümüz şartlarına kıyasla daha çok reklam görecekleri anlamına geliyor. Daha kısa videoların da ortalarında reklam çıkacak olması, içerik üreticilerine de bir sorumluluk yüklüyor. Videoların anlamsız yerlerinde izleyicilerin karşısına "pat diye" çıkan reklamlar, kullanıcı deneyimini negatif olarak etkiliyor. Üreticiler ise bu reklamları bir cümleyi bitirdikleri anlara ya da bir sahne geçişine yerleştirebilirler.

YouTube’un reklam barajını düşürmesi ile birlikte YouTube Türkiye’deki reklam gelirleri de artabilir. Kullanıcı deneyimini nasıl etkilediğini ise zaman gösterecek. Ancak YouTube, eğer böyle bir karar aldıysa zaten bir süredir söz konusu özelliği test etmiş demektir.