YouTube TV'nin DVR özelliği artık kullanıcılara reklamları atlayabilme imkanı sunacak.

YouTube TV kullanıcıları, uzun zamandır DVR özelliğinin reklamları izlemeye zorunlu hâle getirdiğinden şikâyet ediyorlardı. YouTube TV hizmeti, çoğu durumda kullanıcılara programın yayın esnasında kaydedilmiş bir bölümü yerine programın ısmarlama video versiyonunu izletiyor ki bu durumda da reklamlar atlanamıyor. Bu şüphesiz sinir bozucu bir durum ve Hulu gibi hizmetleri kullanıcılar için daha çekici kıldığı da kesin.

Ancak YouTube, kullanıcılardan gelen şikâyetleri cevapsız bırakmadı ve bu özelliği değiştirmek için çalışmalarda bulundu. Android Police’in Mayıs ayında yaptığı bir habere göre, bazı kanallar kullanıcılara programların kaydedilmiş versiyonlarını sunmaya zaten başlamıştı. Şimdi ise YouTube TV hizmeti, birçok büyük yayın ağı ile anlaşmaya vardıklarını, DVR’a ve daha fazla kanala reklamları atlama özelliği getirdiklerini duyurdu.

AMC, Disney, FOX, NBCUniversal ve Turner gibi ağların kanalları, kullanıcılara artık ısmarlama video versiyonlarının yerine programların kaydedilmiş versiyonlarını izleme seçeneği sunacak; böylece kullanıcılar programları duraklatma, geri sarma ve ilerletme imkânlarına sahip olacaklar. Bu da kısaca reklamları izlemek için daha fazla zaman harcanacağı anlamına geliyor ki bu her zaman iyi bir şeydir.